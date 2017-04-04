6 مليارات مكاسب القيمة السوقية للأسهم

حققت أسواق الأسهم المحلية أمس مكاسب بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بلغت نحو 6 مليارات درهم، وفقاً للأرقام الرسمية.

وارتفعت شهية التداول لدى المؤسسات والأفراد في أسواق الأسهم المحلية أمس، خاصة في سوق دبي المالي الذي صعد مؤشره فوق مستوى حاجز نفسي مهم، قافزاً بنسبة 1.4% تقريباً إلى مستوى 3539 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4466 نقطة بنمو نسبته 0.38% مقارنة مع اليوم السابق.

وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 600 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 473 مليون سهم نفذت من خلال 5406 صفقات. وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة حيث أغلقت أسهم 36 شركة على ارتفاع من إجمالي أسهم 59 شركة جرى تداولها اليوم، وفي المقابل فقد انخفضت أسعار أسهم 14 شركة وحافظت أسهم 9 شركات على مستوياتها السابقة.

سوق دبي

وبلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي الإجمالية 466 مليون درهم. ومن أصل 33 شركة تم تداول أسهمها أمس، حيث ارتفعت أسهم 25 شركة، بينما تراجعت أسهم 5 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

وارتفع سهم إعمار بنسبة 1.8 % عند 7.35 دراهم، لكن بتداولات متواضعة، وتبعه في نفس الاتجاه غالبية أسهم قطاع العقار ومنها سهم الاتحاد العقارية الذي تمكن من استعادة قيمته الاسمية مغلقاً عند 1.02 درهم بعد بقائه دون الدرهم لفترة طويلة، وبلغت تداولاته 82 مليون سهم. وصعد سهم إعمار مولز إلى 2.59 درهم وارتفع سهم أرابتك القابضة بنسبة 2.4 % عند 0.937 درهم، وبتداولات بلغت 53 مليون سهم.

قطاعات

وتصدر قطاع الخدمات الارتفاعات بنسبة 3.6% مع صعود سهم تبريد 5.4% متصدراً ارتفاعات البورصة.

كما ارتفع قطاع العقارات 1.77% مع نمو سهمي أرابتك وإعمار بنسبة 2.4% و1.8% على الترتيب.

وارتفع قطاع الاستثمار بـ 1.35%، مع صعود سهمي سوق دبي المالي ودبي للاستثمار بواقع 4% للأول و0.8% للثاني.

وفي المقابل، جاء قطاع الصناعة وحيداً بقائمة المتراجعين بنحو 9.8% مع انخفاض سهم الأسمنت الوطنية بالنسبة ذاتها متصدراً التراجعات.

وقال سلام سعيد المحلل الفني بأسواق المال: اعتدنا أنه مع قرب إعلان النتائج للربع الأول في بداية شهر أبريل على ارتفاعات جيدة وذلك قبيل موسم الإجازات السنوية.

وأوضح أن عودة النفط فوق مستويات الـ 50 دولاراً للبرميل ساعدت كثيراً على عودة الثقة للمتداولين بأخذ مراكز شرائية.

وتوقع تحسن حال السوق وارتفاع معدلات السيولة مما سيدعم من ارتفاع المؤشر والارتداد إلى مستويات 3600-3650 نقطة. مشيراً إلى أن تلك المستويات السابقة مرهونة بنجاح المؤشر العام في الإغلاق فوق مستوى 3550 نقطة خلال الجلسات القادمة.

سوق أبوظبي

وتواصلت الإيجابية في سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثانية على التوالي بقيادة بعض أسهم العقار بالإضافة لسهم اتصالات المرتفع لمستوى 17.95 درهماً.

وتباينت حركة التداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ارتفعت الكميات إلى 88.75 مليون سهم من 71.02 مليون سهم، بينما تراجعت السيولة إلى 136.98 مليون درهم مقابل 139.30 مليون درهم بالجلسة السابقة.

وتصدر الارتفاعات قطاع الطاقة بنسبة 5.86%، بدعم من ارتفاعات سهم طاقة بنحو 9.6%، إضافة إلى ارتفاعات سهم دانة غاز بنسبة 4.65%. وسجل قطاع العقارات نمواً بنسبة 2.01%، مدفوعاً بصعود سهم الدار العقارية 2.23%، وإشراق العقارية 1.89%.

وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.84%، بدعم من ارتفاع سهم اتصالات بنفس النسبة.

وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.88%، بفعل هبوط سهم الواحة كابيتال 3.06%.

وتصدر التداولات سهم أبوظبي الأول (أبوظبي الوطني سابقاً) بعد اندماجه مع بنك الخليج الأول رسمياً ابتداءً من جلسة أول من أمس، بقيمة 42.73 مليون درهم، فيما تصدر سهم دانة غاز الكميات بنحو 29.24 مليون سهم.

تأثيرات

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق الإماراتي لموقع «مباشر»: إن الارتداد الملفت الحالي للأسواق يعود إلى ولادة أكبر كيان مصرفي بالدولة، وهو بنك أبوظبي الأول.

وأشار الطه إلى أن نفاذ الاندماج بين الخليج الأول وأبوظبي الوطني سيعطي مزيداً من الثقة بالأسهم وسيرتقي بمؤشرات القطاع البنكي لدى المؤسسات العالمية.

411

أكد «راشد البلوشي» الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن بنك أبوظبي الأول سيعزز من الاستثمارات المؤسساتية والأجنبية والفردية أيضاً، وسيدعم السيولة في السوق.

وقال في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» إن مؤشرات عالمية خصصت مبلغ 112 مليون دولار (ما يعادل نحو 411 مليون درهم)، للاستثمار في البنك الجديد. وأن بنك أبوظبي الأول سيستمر كصانع سوق كما كان حاله قبل الاندماج. أبوظبي - البيان