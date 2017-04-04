ناسداك دبي: الاعتراف الأوروبي بنظام التقاص يُشجّع البنوك والمستثمرين العالميين

رحبت ناسداك دبي بقرار الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنظام التقاص الخاص بالبورصة، الأمر الذي من شأنه تشجيع البنوك والمستثمرين العالميين على المشاركة بدور أكبر في سوق ناسداك دبي لعقود الأسهم المستقبلية سريعة النمو.

ويتضمن القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أيضاً الاعتراف ببورصة ناسداك دبي طرفا مقابلا مركزيا (CCP) في بلدٍ ثالث بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، مما يتيح للبنوك العاملة في دول الاتحاد الأوروبي إمكانية التقدم للحصول على عضوية التقاص في البورصة.

علاقات

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «بناءً على ارتباطاتنا الدولية القائمة بالفعل، يؤكد هذا الاعتراف من هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية على تعزيز علاقاتنا مع المتعاملين في دول الاتحاد الأوروبي. ونحن نجري حاليا مناقشات مع عدد من البنوك الأوروبية الراغبة في الحصول على عضوية التقاص العامة (GCM) في سوقنا الخاصة بعقود الأسهم المستقبلية. إن انضمام أعضاء تقاص خارجيين سيسهّل التداول من قبل المستثمرين من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعطي دفعة جديدة للسوق، التي يهيمن عليها حاليا المستثمرون الإقليميون».

يُذكر أن سوق ناسداك دبي لعقود الأسهم المستقبلية شهدت تداول أكثر من مليون عقد منذ افتتاحها في الأول من سبتمبر 2016، وقد حققت القيمة الإجمالية للعقود رقما قياسيا في نهاية مارس 2017. وتشمل السوق عقوداً مستقبليةً في مجموعة من الشركات الرائدة المسجلة في الإمارات، كما أن جميع صانعي السوق والأعضاء الحاليين ينتمون لمؤسسات إقليمية.

تقاص

وينقسم أعضاء التقاص إلى أعضاء تقاص فرديين (ICM) والذين يمكنهم تنفيذ أعمال تقاص تداولاتهم الخاصة وتداولات موكليهم، وأعضاء المقاصة العامة الذين يمكنهم القيام بنفس الأمر بالإضافة إلى التقاص بالنيابة عن أعضاء آخرين.

كما ينطبق قرار هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية كذلك على نظام ناسداك دبي للطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية الأخرى. وتعد الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ينطبق عليها القرار.

وجاء هذا القرار عقب قرار الهيئة في يناير 2017 بتصنيف إطار العمل التنظيمي الخاص بأعمال التقاص المركزية لدى سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة المنظمة لبورصة ناسداك دبي، نظيرا مكافئا للاتحاد الأوروبي.