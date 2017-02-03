الأسهم المحلية تتكبّد 17.5 مليار درهم في أسبوع

تراجع الأداء الأسبوعي لمؤشري سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى المنطقة الحمراء على مدار الأسبوع، حيث تراجع الأول بنسبة 3.85%إلى 4446 نقطة مقارنة مع 4624 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، في حين خسر سوق دبي 77 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.08%مع 3623.75 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية للأسهم المحلية ما يقارب 17.5 مليار درهم على مدار الجلسات الخمس للأسبوع، بفعل عمليات جني أرباح مكثفة شهدتها الأسهم، التي ارتفعت الأسبوع الماضي، لتصل إلى 787.5 مليار درهم، مقارنة بـ805 مليارات درهم نهاية جلسة الخميس الأسبق. وفي ما يخص السيولة فقد بلغت قيمة تداولات السوقين خلال الأسبوع ما يقارب 7.7 مليارات درهم من خلال تداول 4.4 مليارات سهم وزعت على 57.2 ألف صفقة تداول.سوق دبي

وفي ما يخص جلسة الأمس، أغلق سوق دبي على انخفاض 0.82 %وخسارة 29.9 نقطة إلى مستوى 3623.75 نقطة، متأثراً بعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية. وجاء قطاع العقارات كونه أبرز الأسهم المتراجعة بنحو 1.13%مع انخفاض سهم إعمار 2.42 %، وأرابتك 0.74 %. كما تراجع النقل 0.9 %.سوق أبوظبي

من جانبه أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي جلسة الأمس، في المنطقة الحمراء للجلسة الثالثة على التوالي، بفعل تراجع قطاعات العقار والبنوك والاتصالات. وشهدت الجلسة تداولات بقيمة 343 مليون درهم موزعة على 177 مليون سهم.

وتراجعت التداولات مقارنة بجلسة أول من أمس الأربعاء، حيث تم التداول على 176.737 مليون سهم مقابل 226.33 مليون سهم وبقيمة 342.529 مليون درهم مقارنة بـ396.26 مليون درهم. وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

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سجلت العقود المستقبلية في «ناسداك دبي» أمس، تعاملات بقيمة 2.4 مليون درهم. وجاءت هذه التعاملات بعد تداول 7540 ألف عقد من خلال 27 عملية تداول. واستحوذت عقود «إعمار العقارية» على صدارة التعاملات بما قيمته نحو 1.3 مليون درهم، من خلال 1790 عقد.

وحلت عقود «أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث النشاط بالقيمة مسجلة 443 ألف درهم بعد تداول 3250 عقد، ثم عقود «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 271 ألف درهم عبر تداول 500 عقد، تلتها عقود «الدار العقارية» بـتداول 1000 عقد بقيمة 248 ألف درهم.