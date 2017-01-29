3 فروع جديدة لبنك رأس الخيمة الوطني في الدولة

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني أخيراً تدشينه 3 فروع جديدة، الأول بمنطقة الحمرا في إمارة رأس الخيمة، وآخران في دبي بالمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وبمجمع دبي للاستثمار، حيث تمثل مواقع حيوية ضمن مراكز الأعمال الأساسية في الدولة، وبذلك، يرتفع عدد فروع البنك إلى 38 فرعاً وأكثر من 280 جهازاً للصراف الآلي في جميع أنحاء الإمارات.

ويوفر الموقع الاستراتيجي للفروع الجديدة لعملاء البنك سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، وتم افتتاح الفروع الجديدة بحضور المدير التنفيذي للعمليات، ومدير إدارة الفروع، ومدير إدارة الأعمال في رأس الخيمة.

وقال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في «رأس الخيمة الوطني»: تقوم استراتيجية البنك على الاستمرار في توفير مواقع فروع سهلة ومريحة للعملاء وحلول مصرفية رقمية محسنّة لتحقيق تجربة مصرفية سلسة للمتعاملين، بما يحقق الأهداف بتلبية احتياجات العملاء في جميع المواقع والقنوات الرئيسة، حيث تتماشى الافتتاحات الجديدة للفروع الثلاثة مع خطة البنك لتوسيع شبكة فروعه، واستكشاف وتطوير العلاقات مع الشركات الكبرى والأفراد في الإمارات.

كما ستتيح الفروع الجديدة للعملاء، إلى جانب قائمة الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.