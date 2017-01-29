5 شركات تضيف 20 مليار درهم إلى قيمتها السوقية في دبي 2017

استطاعت 5 شركات مدرجة في سوق دبي المالي أن ترفع قيمتها السوقية بأكثر من 20 مليار درهم خلال الفترة ما بين بداية العام الجاري ونهاية جلسة الخميس الماضي. فبحسب تحليل «البيان الاقتصادي»، تصدر «الإمارات الإسلامي» القائمة بإضافته 7.4 مليارات درهم إلى قيمته السوقية لتصل بختام الأسبوع الماضي إلى 14.8 ملياراً بنمو 99%.

وجاء «المشرق» في المركز الثاني بارتفاع قيمته السوقية إلى 15.99 ملياراً مقابل 11 ملياراً ليضيف ما يقارب 5 مليارات درهم. وحلّت «إعمار العقارية» ثالثاً حيث ارتفعت قيمتها السوقية 3.4 مليارات، من 51 ملياراً بداية العام الحالي إلى 54.4 مليار.

أما «دبي الإسلامي» فاحتل المركز الرابع بإضافته 3 مليارات إلى قيمته السوقية في الفترة ذاتها لتصل إلى 30.5 ملياراً، مقابل 27.5 ملياراً. أما المركز الخامس فكان من نصيب «جي إف اتش المالية» التي أضافت نحو 1.17 ملياراً إلى إجمالي قيمة أسهمها في السوق لتصل إلى 5.75 مليارات، مقابل 4.58 مليارات بنهاية العام الماضي.

وفيما يتعلق بالشركات التي رفعت قيمتها السوقية بأكثر من نصف مليار درهم، جاءت «داماك العقارية» سادساً بارتفاع 847 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 648 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 611 مليون درهم، في حين حلّت «سوق دبي المالي» في المركز التاسع بحوالي 560 مليون درهم.

في المقابل، خسرت شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو» أكثر من مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 800 مليون درهم لشركة «دي إكس بي انترتينمنيس» و520 مليوناً لـ «إعمار مولز».