ألف مستثمر في «دبي المالي» 840

وصل عدد المستثمرين المحليين والعالميين في سوق دبي المالي بنهاية العام 2016 إلى ما يفوق 840 ألف مستثمر، وفق تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» من قبل عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، والذي أشار إلى أن السوق يوفر قناة استثمارية مهمة وحافلة بالفرص بالنسبة لقاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من النمو الملفت والمتواصل لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي.

وأضاف : «نجح السوق في القيام بدوره الحيوي على النحو الأمثل وفي ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً، ووفر السوق قناة تمويلية فعّالة أسهمت في نمو وتوسع الشركات وأحدثت نقلة نوعية بمختلف قطاعات دبي في مقدمتها: العقار، المصارف، الاستثمار، الخدمات وغيرها، حيث نفذت تلك الشركات اكتتابات عامة من خلال السوق أو زادت من رؤوس أموالها بما يزيد على 40 مليار درهم، الأمر الذي مكنها من تنفيذ خططها التوسعية وإنجاز مشروعات أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تطور دبي».