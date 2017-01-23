سيولة تداولات الأسواق تقفز إلى 2.1 مليار

افتتح سوق دبي المالي أول تعاملات الأسبوع على الأخضر بدعم من إعمار المرتفع إلى 7.61 دراهم في حين مالت التداولات للتراجع المحدود في سوق أبوظبي تحت ضغط من سلبية قطاع البنوك وقفزت سيولة التداول في جلسة الأمس إلى نحو 2.1 مليار درهم للمرة الأولى منذ بداية العام.

ارتفع مؤشر سوق دبي 0.72 % بالغاً 3716 نقطة فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي إلى 4698 نقطة وبنسبة 0.13 % فقط مقارنة مع جلسة الخميس. وكان لافتاً في جلسة الأمس النشاط الكبير الذي شهدته بعض الأسهم سواء من حيث قيمة الصفقات أو المكاسب المتحققة فقد ارتفع سهم مجموعة جي اف اتش بالحد الأعلى بالغا 2.43 درهم ونما سهم إشراق بنسبة 13 % بالغا 1.22 درهم ووصلت قيمة السيولة التي جرى ضخها على السهمين نحو 680 مليون درهم تشكل 32 % من إجمالي الصفقات المسجلة في السوقين.

وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية كانت البداية جيدة في تعاملات الأسبوع ولوحظ استمرار شهية التداول مع أن نسبة كبيرة من السيولة تستهدف المضاربة على الأسهم الصغيرة، مشيراً إلى أن التحسن الذي شهدته بعض الأسهم الثقيلة في نهاية التعاملات أعطى إشارة إيجابية على إمكانية تواصل اللون الأخضر خلال جلسة اليوم.

سوق دبي

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي انطلقت على بعض الإيجابية وسط تحسن في شهية التداول ظهر من خلال قيمة السيولة التي جرى ضخها في ربع الساعة الأولى من عمر الجلسة رغم تركز الجزء الأكبر منها على اسهم المضاربة لكن ذلك لم يمنع من ارتفاع شريحة الأسهم الثقيلة.

ومع ارتفاع الأسعار فقد شجع ذلك على مزيد من التداول الذي اسهم بدوره بصعود الأسهم بنسب اكبر وهو أدى إلى تنفيذ عمليات جني أرباح قلصت من المكاسب ودفعت ببعض الأسهم للانخفاض والعودة إلى المربع الأحمر. ومع بداية الساعة الثالثة عاد التحسن مجدداً وارتفعت وتيرة مكاسب السوق الذي نجح مؤشره العام بتخطي حاجز مقاومة جيد.

وعلى صعيد حركة التعاملات على الأسهم ذات الإدراج المزدوج فقد تألق سهم مجموعة جي اف اتش المغلق بالحد الأعلى بالغاً 2.43 درهم بصفقات بلغت قيمتها 354 مليون درهم وقفز بنفس النسبة سهم الاستشارات المالية إلى 0.669 درهم.

ومن إجمالي اسهم 40 شركة جرى تداولها ارتفعت 26 شركة في حين تراجعت 11 شركة واستقرت اسهم 3 شركات.وفي سوق أبوظبي كان الأداء هادئاً مائلاً للتراجع الطفيف واغلق المؤشر عند 4698 نقطة بتراجع 0.13 % تحت ضغط من سلبية اسهم البنوك واتصالات المنخفض إلى 18.65 درهماً.