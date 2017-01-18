«الاتحاد» و«ناتكسيس» تستكملان تأجير طائرات «أبوظبي العالمي»

استكملت «الاتحاد للطيران» وشركة التمويل والاستثمار الفرنسية «ناتكسيس»، عملية بيع وإعادة تأجير طائرتي «إيرباص إيه 380» صناعة عام 2016، مملوكتين لشركات أغراض خاصة موجودة في سوق أبوظبي العالمي، أحدث مركز مالي دولي، حيث قامت الشركة بتأجير الطائرتين لمدة 12 عاماً.

تُعد الصفقة الأولى من نوعها في تمويل قطاع الطيران في السوق العالمي، منذ إعلان السوق مؤخراً عن إجازة تطبيق معاهدة «كيب تاون»، وبروتوكول الطائرات 2001، ضمن إطار عمله المتصل بالإعسار المالي، ضمن مساعيه ليصبح مركزاً مالياً لقطاع الطيران وإدارة الأصول في الإمارات والمنطقة.وتمثل الصفقة أول عقد تأجير تشغيلي لطائرات «إيرباص إيه 380» لدى «الاتحاد للطيران»،.

حيث يؤكد تملك الطائرتين من جانب شركتي أغراض خاصة في «أبوظبي العالمي»، تميّز السوق في تقديم منظومة أدوات تتماشى مع أفضل ممارسات الهيئات الرقابية العالمية، من المزايا المقدمة والتكلفة، وسهولة التأسيس.

ورحب أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، باستكمال الطرفين للصفقة، ضمن السوق مؤكداً أن مشهد قطاع الطيران المدني في الدولة، وأبوظبي على وجه الخصوص، أسهم في خلق العديد من الفرص الهامة، متوقعاً أن يحقق القطاع نمواً كبيراً في مختلف المجالات على مدى العقد المقبل.

من جانبه، قال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: إن استكمال الصفقة المعنية يؤكد الجهود المتواصلة لمجلس إدارة السوق لدعم نمو قطاع الطيران المدني، عبر تأسيس إطار عمل متكامل، يلبي الاحتياجات التمويلية لقطاع الطيران.