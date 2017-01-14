«المركزي» يتصدى لـ«مخاطر الفضاء الإلكتروني»

«مخاطر الفضاء الإلكتروني».. تعبير جديد اقتحم الأوساط المصرفية المحلية وزاد انتشاره بين خبرائه في الآونة الأخيرة بعد أن كان استخدامه قاصراً على العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث جاء هذا التحول نتيجة تزايد حالات تعرض أنظمة الدفع الدولية للهجمات الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة وعمليات القرصنة الإلكترونية.

وفي ظل هذا التحول.. وضع مصرف الإمارات المركزي على رأس قائمة أولوياته توسيع نطاق العمل في تخطيط الطوارئ ليشمل إدارة المخاطر التشغيلية بما في ذلك «مخاطر الفضاء الإلكتروني» مشيراً إلى أن أنظمة الدفع تتعرض بحكم طبيعتها إلى مخاطر تشغيلية كبيرة وعلى الرغم من إمكانية القضاء على هذه المخاطر برمتها إلا أن بإمكان الأنظمة أن تتخذ خطوات وإجراءات لتقليل احتمالات حدوثها وتخفيف تأثيراتها.

ويؤكد المصرف المركزي أنه يعطي مزيداً من التركيز للتصدي «مخاطر الفضاء الإلكتروني» والإطار الملائم الذي يمكن من خلاله تقييم هذه المخاطر مشيراً إلى أنه كما هو الحال في مجالات البنية التحتية ذات الأهمية النظامية الأخرى فإن أنظمة الدفع بحاجة إلى التحقق من قدرتها على خفض احتمالات تعرضها لمخاطر الفضاء الإلكتروني إلى أدنى حد ممكن.