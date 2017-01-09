15 سهماً في دبي إلى أعلى مستوياتها منذ 2015

أغلق 15 سهماً مدرجاً في سوق دبي المالي أمس، على أعلى مستوياتها منذ 2015، حيث واصل السوق انطلاقته القوية، التي بدأ فيها العام 2017.

وأغلق سهم أمان على أعلى مستوى له منذ 15 مايو من العام 2014، أي منذ ما يقارب 130 أسبوعاً، بينما أغلق سهم أرامكس على ثاني أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفع سهم أمانات في جلسة الأمس على أعلى مستوى له على الإطلاق منذ إدراجه في السوق.

وانضم سهم دار التكافل إلى قائمة الأسهم المرتفعة إلى أعلى مستوياها، حيث أغلق على سعر لم يصله منذ الخامس من ديسمبر من العام 2014، ووصل سهم ديار العقارية إلى أعلى سعر إغلاق له منذ 20 أغسطس 2015.

كما أغلق سهم بنك دبي الإسلامي على أعلى مستوياته منذ 29 أكتوبر من العام 2015، وأغلق سهم داماك بالأمس محققاً ثالث أعلى مستوى له، منذ 21 أبريل 2015 مع العلم أن أعلى مستوياته تحقق نهاية الأسبوع الماضي.

أما سهم دبي للاستثمار فأغلق عند أعلى مستويات سعر الإغلاق منذ 13 أغسطس 2015، وانضم إليه سعر سهم إعمار، الذي بلغ سعر إغلاقه بالأمس مستوى لم يصله منذ السادس من أغسطس 2015.

وبالمثل وصل سهم الإمارات دبي الوطني إلى سعر إغلاق، هو الأعلى له منذ 22 أكتوبر 2015، في حين وصل سعر سهم جي إف إتش الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 27 أبريل من العام 2014، وقفز سهم الخليج للملاحة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

فيما بلغ سعر هيتس تيليكوم إلى أعلى أسعاره منذ 12 نوفمبر 2014، في حين اخترق سهم ماركة أعلى مستوياته منذ الإدراج، في حين أن سهم سوق دبي المالي أغلق بالأمس على أعلى مستوياته، منذ 28 من أبريل 2016.