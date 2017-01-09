الأسهم المحلية تستهل الأسبوع بمكاسب 7.8 مليارات

ارتفعت وتيرة مكاسب أسواق المال المحلية، التي بلغت في بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع 7.8 مليارات درهم تقريباً،(لترفع مكاسبها في 5 جلسات إلى 19.58 مليار درهم).

وارتفعت المؤشرات العامة في كل من سوقي أبوظبي ودبي، واخترقت بموجبه حواجز مقاومة مهمة، في ظل تحسن شهية التداول، التي رفعت قيمة الصفقات إلى 1.4 مليار درهم بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وبات المؤشر العام لسوق دبي المالي على مشارف تجاوز حاجز 3700 نقطة، بعدما كسب أمس 1.77%بالغاً 3692 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4634 نقطة بنمو نسبته 0.7%مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وكما كان متوقعاً فقد بلغ سهم إعمار مستوى سعرياً جديداً بالغاً 7.51 دراهم وتبعته بقية أسهم القطاع العقاري، وشهد سهم الاتحاد العقارية نشاطاً كبيراً بصفقات بلغت 220 مليون درهم، مرتفعاً إلى 1.118 درهم في ما صعد إعمار مولز إلى 2.70 درهم وأرابتك لمستوى 1.38 درهم.

وتصدر مؤشر الاستثمار في دبي قائمة الأكثر تحقيقاً للنمو وبنسبة 2.8%بعدما ارتفع سهم السوق بنسبة 4.6%بالغاً 1.38 درهم ولحق به سهم دبي للاستثمار إلى 2.61 درهم.

وقال هشام عامر الخبير المالي إن افتتاحية الأسواق كانت جيدة، وما زالت الأسهم تواصل تحسنها منذ بداية العام 2017، الذي يلاحظ من خلال رصد حركته ارتفاع شهية التداول وهو ما أسهم في رفع معدلات التداول اليومي، معرباً عن اعتقاده باستمرار تحسن الأسعار، خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي يتزامن مع إفصاح الشركات عن بياناتها المالية.

سوق دبي

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي بدأت على المربع الأخضر، منذ الدقيقة الأولى وسط عمليات شراء على غالبية الأسهم، وفي مقدمتها القياديات، التي نجح بعضها في بلوغ مستويات سعرية جديدة، وعلى نحو ينسجم مع توقعات العديد من المحللين.

وواصل السوق صعوده التدريجي في النصف الثاني من الجلسة، رغم عمليات جني الأرباح التي تعرض لها، لكنه استطاع استيعابها، الأمر الذي مكن الأسهم من تعزيز مكاسبها دافعة المؤشر العام لاختراق حاجز مقاومة مهم بحسب معطيات التحليل الفني.

وقاد إعمار مسيرة الأخضر في سوق دبي المالي بعدما قفز إلى مستوى 7.51 دراهم بنمو نسبته 1.6%وحلقت بعه غالبية أسهم القطاع العقاري بعد، ومنها سهم الاتحاد العقارية، الذي شهدت تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 220 مليون درهم مرتفعا بنسبة 4.4%إلى 1.18 درهم.

وصعد سهم إعمار مولز إلى 2.70 درهم كما ارتفع أرابتك إلى 1.38 درهم ودريك اند سكل لمستوى 0.506 درهم، وكذلك نما سهم ديار بنسبة تجاوزت 3%بالغاً 0.678 درهم. وخالف سهم داماك الاتجاه وحيداً منخفضاً إلى 2.68 درهم.

قطاع البنوك

وفي قطاع البنوك صعد سهم مصرف عجمان بالحد الأعلى المسموح به يومياً بالغاً 1.54 درهم دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 5.84 دراهم وبنك المشرق، الذي كسب أكثر من 6%بالغاً 69 درهماً، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 8.65 دراهم.

وأسهمت الإيجابية، التي سيطرت على حركة قطاع الاستثمار في تعزيز مكاسب المؤشر العام، حيث ارتفع سهم دبي للاستثمار إلى 2.61 درهم وكسب سهم السوق 4.6%بالغاً 1.38 درهم، كما صعد سهم أملاك إلى 1.36 درهم. وارتفع مؤشر القطاع بنسبة 2.8%متصدراً قائمة المؤشرات الأكثر تحقيقاً للمكاسب.

التأمين التكافلي

من جانبها واصلت أسهم التأمين التكافلي تألقها وارتفع سهم أمان بنسبة 4.6%بالغاً 1.14 درهم، كما كسب سهم دار التكافل 3%مغلقا عند 1.36 درهم ونما سهم سلامة بنسبة 3.4%بالغاً 0.636 درهم.

وقفز المؤشر العام للسوق في ختام العاملات إلى 3692 نقطة بنمو نسبته 1.77%ممهداً الطريق أمامه لاختراق حاجز 3700 نقطة بكل سهولة خلال جلسة اليوم الاثنين. وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة إلى 1.2 مليار درهم وعدد الأسهم المتداولة إلى نحو مليار سهم نفذت من خلال 10490 صفقة.

واستحوذ الأخضر على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما أغلقت أسعار أسهم 29 شركة على ربحية من إجمالي أسهم 40 شركة جرى تداولها في حين تراجعت أسعار أسهم 5 شركات، وحافظت أسهم 6 شركات على مستوياتها السابقة.

سوق أبوظبي

وعلى الجانب الآخر من الصورة كان الأخضر حاضراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي أغلق مؤشره العام عند مستوى 4634 نقطة بنمو نسبته 0.7%مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وجاء الدعم للسوق من قطاع البنوك وقفز سهم بنك الخليج الأول إلى مستوى 13.15 درهماً إضافة لسهم بنك أبوظبي المغلق عند 10.40 دراهم، كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 7.50 دراهم، والاتحاد الوطني إلى 4.66 دراهم، وبعكس ذلك هبط سهم بنك الفجيرة الوطني بالحد الأدنى المسموح به يومياً إلى 3.50 دراهم.

كذلك أظهر القطاع العقاري تحسناً بقيادة سهم الدار المرتفع إلى 2.68 درهم وصعد سهم إشراق إلى 1.05 درهم وتبعه سهم رأس الخيمة العقارية إلى 68 فلساً، ولم يختلف الوضع في قطاع الطاقة الذي شهد ارتفاع سهم دانة غاز إلى 54 فلساً وطاقة إلى 51 فلساً، وثبت سهم اتصالات عند 18.80 درهماً.

وبلغت قيمة السيولة في سوق العاصمة 237 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 157 مليون سهم، نفذت من خلال 2343 صفقة.

شراء أجنبي

بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، من الأسهم في سوق دبي المالي أمس 471.4 مليون درهم تشكل ما نسبته 39.28% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 461.82 مليون درهم تشكل ما نسبته 38.48 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 9.580 ملايين درهم كمحصلة شراء.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 150.150 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 121.15 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 259.47 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 289.69 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 61.78 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 50.980 مليون درهم خلال نفس الفترة.

توعية

تنويع المحافظ

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع في رسالة توعية جديدة مستثمري الأسهم إلى الحرص على تنويع أسهم الشركات والقطاعات التي تضمها محافظهم الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأسهم التي تناسب سياسات كل منهم الاستثمارية من أجل ضبط مخاطر الاستثمار.