«حصيان للطاقة» يحصل على قرض بـ 8.44 مليارات من بنوك إقليمية ودولية

شارك بنك الاتحاد الوطني ممولاً رئيساً ووكيل الضمان لمشروع حصيان ‬للطاقة في دبي لإنتاج 2400 ميغاواط من الطاقة بتقنية الفحم النظيف بإجمالي تكلفة استثمارية 3.4 مليارات دولار (12٫5 مليار درهم).

وساهم في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي إلى جانب بنك الاتحاد الوطني عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية من خلال قرض مشترك بقيمة 2.3 مليار دولار (8.44 مليارات درهم).

‬ويعد حصيان للطاقه ‬مشروعاً ‬مشتركاً ‬بين ‬كل ‬من ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي (‬بنسبة ‬51%) ‬والتحالف ‬الذي ‬يضم «‬أكوا ‬للطاقة» ‬و«‬هاربين ‬إلكتريك» ‬وصندوق «‬طريق ‬الحرير» (‬بنسبة ‬49%).

والمشروع هو الأول من نوعه بتلك التقنية في منطقة الشرق الأوسط، ومن ‬المخطط ‬أن ‬يتم الانتهاء من كافة مراحل المشروع الأربع ‬في ‬مارس ‬2023. ويعتمد المشروع على أفضل التقنيات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، حيث سيتم استخدام تقنية ألترا سوبر كريتيكل‏ (Ultra Super Critical) ‬ كأفضل ‬التقنيات المعتمدة دولياً.

دعم

وقال آجي بوبتاني نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «إن البنك ساهم في ترتيب القرض المشترك، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين البنك وهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، إضافة إلى شركة أكوا ‬باور والشركاء الصينيين. كما أشار إلى أن بنك الاتحاد الوطني يعمل على دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تمويل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتلبية احتياجاتهم في تمويل المشروعات الإستراتيجية.

الجدير بالذكر أنه قد تم اختيار المشروع للفوز بجائزة أفضل مشروع توليد طاقة في منطقه الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 من قبل مجلة اي جي جلوبال- بروجكت فينناس اند انفراستركتشر جورنال.

معايير

ويعتمد مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف على أفضل التقنيات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، حيث سيتم استخدام تقنية المراجل فوق الحرجة (Ultra Super Critical) كأفضل التقنيات في العالم.

وتعد الاشتراطات الفنية التي حددتها هيئة كهرباء ومياه دبي للمشروع من جهة انبعاثات غازات المداخن أكثر صرامة من تعليمات الانبعاثات الصناعية ضمن الأدلة الإرشادية للاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية. وقد تم عمل الدراسات البيئية اللازمة

وتسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تحقيق مزيج الطاقة الصديق للبيئة بحلول عام 2030على أساس 25% للطاقة الشمسية و7% للطاقة النووية و7% للفحم النظيف و61% للغاز.

وتواصل الهيئة توسيع كافة إمداداتها من الطاقة الكهربائية عبر توسيع ودعم مشاريعها وخدماتها ومرافقها، كما تتبنى الهيئة أهدافاً وخططاً مستقبلية تهدف إلى رفع كفاءة واعتمادية بنيتها التحتية، للمساهمة بفاعلية في النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي».