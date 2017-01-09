«عموميّة الخليج للمشاريع الطبية» تصادق على بيع مستشفى الزهراء

انعقدت الجمعيّة العموميّة لشركة الخليج للمشاريع الطبية أمس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر مستشفى الزهراء الخاص في إمارة الشارقة بحضور مساهمين يمثلون 93.498% من رأس مال الشركة.

حيث صادقت الجمعيّة خلال الاجتماع على قرار البيع والتنازل عن شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة بالشارقة وعن الأرض المملوكة للشركة والمقام عليها مباني مستشفى الزهراء بإمارة الشارقة لصالح شركة إن إم سي هيلثكير مقابل مليارين و60 مليون درهم.

كما وافقت الجمعيّة على تفويض الدكتور الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة والشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة أمام الغير والتوقيع على جميع المستندات والعقود المتعلقة بالبيع والتنازل.