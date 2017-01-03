أسهم التأمين التكافلي تواصل القفز بالحد الأعلى

واصلت أغلبية أسهم التأمين التكافلي صعودها بالحد الأعلى المسموح به يومياً في اليوم الأول مع تعاملات العام 2017، الذي شهد تبايناً في إغلاق المؤشرات العامة لأسواق المال المحلية، وسط استمرار توجه الجزء الأكبر من السيولة إلى شريحة الأسهم الصغيرة.

وبينما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.22% عند 3538 نقطة وفي سوق أبوظبي أقفل المؤشر العام عند 4533 نقطة بتراجع نسبته 0.27 % مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي.

واختفت عروض البيع على سهم دار التكافل بعد ساعة من انطلاق التعاملات إثر تحليقه بالحد الأعلى بالغاً 1.47 درهم، ولحق به سهم أمان إلى 0.724 درهم وسلامة إلى 0.599 درهم، وفي قطاع العقار ارتفع سهم إعمار لمستوى 7.18 دراهم وداماك إلى 2.56 درهم وأرابتك 1.33 درهم.

وعلى صعيد السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 680 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 720 مليون سهم.

وقال وائل أبو محيسن مدير شركة جلوبال للأسهم والسندات فرع أبوظبي، إن البداية كانت جيدة بشكل عام، لكن الملاحظ أن هناك المزيد من السيولة باتت تتجه إلى الأسهم الصغيرة ومنها قطاع التأمين مما يعني أنها في طريقها إلى الارتفاع بنسب أعلى، مشيراً إلى أن انتظار نتائج العام 2016 سيكون المحفز الذي يعول عليه لارتفاع وتيرة النشاط في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري.

سوق دبي

وكانت التعاملات في اليوم الأول من العام في سوق دبي المالي بدأت على الأخضر بدعم من أغلبية الأسهم لكن الربحية بقيت ضمن هامش محدود وسط تداولات ليست بالمستوى المطلوب في النصف الأول من عمر الجلسة.

ومع بداية النصف الثاني لوحظ ضخ المزيد من السيولة على الأسهم الصغيرة خاصة أسهم التامين التكافلي التي واصلت تألقها للأسبوع الثاني على التوالي، معززة بذلك من مكاسبها التي تصدرت بها قائمة الأكثر نمواً خلال العام الماضي.

وواصل سهم دار التكافل صعوده بالحد الأعلى المسموح به يومياً بالغاً 1.47 درهم وسار سهم أمان في الاتجاه نفسه بالغاً 0.724 درهم وكذلك سهم سلامة إلى 0.599 درهم، وسجل مؤشر القطاع مكاسب بنسبة 6.6 % متصدرة بذلك قائمة اكثر القطاعات نمواً.

وفي قطاع العقار كان الأداء متبايناً، حيث ارتفع سهم إعمار إلى 7.18 دراهم كما صعد سهم داماك إلى 2.56 درهم وأرابتك إلى 1.33 درهم ودريك اند سكل إلى 0.483 درهم وكسب سهم ديار نحو 1.7 % بالغاً 0.629 درهم في حين تراجع سهم إعمار مولز إلى 2.61 درهم وثبت سهم الاتحاد العقارية عند 1.13 درهم، وارتفع المؤشر العام للقطاع بنسبة 0.7 % تقريباً.

وفي قطاع البنوك كانت السلبية حاضراً، حيث تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 8.40 دراهم ولحق به سهم بنك دبي الإسلامي إلى 5.56 دراهم واستقر سهم مصرف عجمان عند 1.33 درهم. أما في قطاع الاستثمار فثبت سهم دبي للاستثمار عند 2.38 درهم فيما ارتفع سهم السوق لمستوى 1.27 درهم، وصعد سهم أملاك إلى 1.28 درهم.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن إغلاق المؤشر العام عند مستوى 3538 نقطة بنمو نسبته 0.22 %. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 532 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 562 مليون سهم نفذت من خلال 6762 صفقة.

وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة فقد ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة وثبات أسعار أسهم 6 شركات.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الهدوء المائل للتراجع الطفيف حاضراً تحت ضغط من تراجع بعض أسهم البنوك والطاقة على وجه الخصوص وأغلق المؤشر العام عند 4533 نقطة بانخفاض نسبته 0.27 % مقارنة مع جلسة الخميس الماضي.

وكان الضغط الأكبر في قطاع البنوك جاء من سهم بنك الخليج الأول المنخفض إلى 12.80 درهماً إضافة لسهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.85 دراهم وبنك الاتحاد الوطني إلى 4.30 دراهم، ومن جانبه ارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني إلى 10.15 دراهم.

وفي قطاع العقار تراجع سهم الدار إلى 2.60 درهم وإشراق إلى 1.02 درهم، واستقر سهم رأس الخيمة العقارية عند 66 فلساً. أما في قطاع الطاقة فقد خسر سهم أبوظبي للطاقة نحو 7.6 % هابطاً إلى 49 فلساً، كما تراجع سهم دانة غاز إلى 52 فلساً، وكان لارتفاع سهم اتصالات إلى 18.85 درهماً في تقليص خسائر سوق العاصمة.

وبلغت قيمة السيولة في سوق العاصمة 147 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 157 مليون سهم نفذت من خلال 1734 صفقة.

Ⅶإفصاحات

«داماك» ستوزع

25 % نقداً

أكد مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» أن الشركة ستوزع أرباحاً نقدية لا تقل عن 25% من رأس المال، أرباحاً عن عام 2016.

وأوضح المجلس في بيان إلى سوق دبي المالي أن هذا التوزيع يشترط فيه تحقيق أرباح معينة وفق حسابات مالية مدققة، إضافة إلى الامتثال لكل القوانين والأنظمة الخاصة بتوزيع الأرباح تحت إشراف الهيئة والسوق.

وأضاف أن هذا القرار يعود للجمعية العمومية في تعديل النسبة الموصى بها بالزيادة أو النقصان أو إقرارها كما هي من دون تعديل.

«دبي للاستثمار»

تقر ميزانيتها

أقر مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار الميزانية المالية لعام 2017، وذلك خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.

وناقش المجلس في اجتماعه جميع المسائل المدرجة على جدول الأعمال.

«إسمنت الاتحاد»

تعتمد ميزانية 2017

اعتمد مجلس إدارة شركة إسمنت الاتحاد الميزانية التقديرية لعام 2017 خلال اجتماعه المنعقد في 29 ديسمبر الماضي.

وفوض المجلس المدير العام بتشكيل لجنة متابعة، والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في اجتماعه السابق.