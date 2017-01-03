12 سهماً تقفز ما بين 50% إلى 313% العام الماضي

قفزت أسعار 12 سهماً بنسب تتراوح ما بين 50 و 313 % خلال عام 2016، واستطاعت 4 أسهم محلية الصعود بأكثر من الضعف (100 %).

حيث تصدر سهم «جي اف اتش المالية» القائمة الخضراء بعد أن قفز بنسبة 313 % خلال الأشهر الـ12 الماضية، تلاه سهم شعاع كابيتال بنسبة ارتفاع قاربت 265 %، ثم سهم دار التكافل بنسبة 203 %، بعده سهم «الخليج للملاحة القابضة» بعد أن ارتفع بنسبة 160 % خلال العام الماضي. وحسب تحليل «البيان الاقتصادي»، بلغ عدد الأسهم التي ارتفعت بنسبة فوق 50 % نحو 8 أسهم.

حيث تصدر سهم «إشراق العقارية» من أبوظبي هذه القائمة ليحل في المركز الخامس، بعد أن صعد 89 %، ثم سهم «تبريد» بنسبة 68 %، تلاه سهم «الوثبة الوطنية للتأمين» بارتفاع بلغ 66 % خلال العام الماضي، في حين جاء سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» في المركز الثامن في القائمة بعد أن ارتفع بنسبة 59 %، تلاه سهم «الاتحاد للتأمين» بنمو 53.7 %، ثم «الاتحاد العقارية» بنسبة 52 %، ثم «هيتس تليكوم» بنسبة 51 %، وأخيراً سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» بنسبة نمو فاقت 50 %.

25 إلى 50 %

وشملت قائمة الأسهم التي ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 25 % إلى 50 % نحو 11 سهماً، تقدمها سهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» بنسبة نمو 44.4 %، ثم سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 43 %، تلاه سهم «رأس الخيمة للدواجن» بعد أن ارتفع بنسبة 39 %. وحل سهم «مجموعة السلام القابضة» في المركز الـ16 بعد أن صعد بنسبة قاربت 37 % خلال العام الماضي، تبعه سهم «سلامة» بنسبة ارتفاع 32 % ثم سهم «أريد» بنسبة 30 %، تلاه «أرامكس» بارتفاع 29 %.

جاء بعده سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة نمو 28 %، ثم سهم «ماركة» بعد أن ارتفع 27.5 %، تلاه سهم «بنك أبوظبي الوطني» بنمو 26 %، والأخير سهم «إعمار العقارية»، الذي أضاف نحو 25.3 % إلى قيمته خلال الفترة ما بين بداية يناير إلى نهاية ديسمبر من العام الماضي.

القائمة الخضراء

وفي المجمل، بلغ عدد الأسهم التي دخلت القائمة الخضراء بنهاية العام 2016 نحو 58 سهماً مقابل 54 سهماً أغلقت على انخفاض بنهاية آخر جلسات ديسمبر الماضي. واستحوذ سوق دبي المالي على نسبة 55 % من عدد الأسهم الخضراء أو ما يعادل 32 سهماً مقابل 26 سهماً في أبوظبي.

بينما بلغ عدد الأسهم المنخفضة في دبي 21 سهماً مقابل 33 سهماً في أبوظبي، واحتفظت 8 أسهم على قيمها (المستقرة) دون تغيير خلال العام الماضي. وبلغ متوسط نسبة الارتفاع للأسهم الخضراء خلال العام الماضي نحو 38 %، مقابل 18 % متوسط نسبة انخفاض الأسهم الحمراء.

وحل سهم «الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك» في آخر القائمة، بعد أن خسر أكثر من 72 % من قيمته العام الماضي، تلاه سهم «البنك العربي المتحد» بنسبة انخفاض 70 %، ثم سهم «الخليج الاستثمارية» بنحو 52 %، في حين تراجع سهم «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 51 %، تلاه سهم «شركة الاستشارات المالية الدولية» بانخفاض 38 %.

تداولات مليارية

وحل سهم بنك دبي الإسلامي في المركز السادس بقيم تداول 7.7 مليارات درهم، ثم دبي للاستثمار بنحو 5.5 مليارات، تلاه سهم أملاك للتمويل بـ5.4 مليارات، ثم «دريك آند سكل انترناشيونال» بنحو 4.2 مليارات، في حين حل سهم شركة أمانات القابضة في المركز العاشر بعد أن تم التداول عليه بقيمة 4.2 مليارات درهم على مدار العام الماضي.

أما في سوق أبوظبي استحوذت 5 أسهم فقط على أكثر من 67 % من إجمالي قيم التداول، والذي بلغ 49 مليار درهم العام الماضي، تقدمتها اتصالات بنحو 9 مليارات درهم، ثم شركة «إشراق العقارية» بقيمة 8.4 مليارات درهم، تلتها «الدار العقارية» بنحو 6.5 مليارات درهم، ثم بنك الخليج الأول بعد أن تم التداول عليه بقيمة 5.7 مليارات درهم، تلاه سهم بنك أبوظبي التجاري بـ3.6 مليارات درهم.

وبلغ عدد الأسهم التي تجاوز التداول على كل منها حاجز المليار درهم في دبي 24 سهماً. بينما بلغ عدد الأسهم التي فاق التداول عليها حاجز المليار درهم في أبوظبي نحو 11 سهماً، لتكون المحصلة 35 شركة في السوقين.

الأكثر نشاطاً

من حيث نشاط التداول، استحوذت 10 أسهم على ما يقارب 74 % من إجمالي قيم التداول في سوق دبي المالي والتي بلغت 133 مليار درهم خلال العام الماضي.

وتصدر سهم «أرابتك القابضة» قائمة الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في 2016 بعد أن تم التداول عليه بأكثر من 19.4 مليار درهم، تلاه سهم «مجموعه جي اف اتش المالية» بحوالي 18.6 مليار درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بنحو 16 مليار درهم، في حين حل سهم «دي اكس بي انترتينمنيس» في المركز الرابع بقيم تداول فاقت 8.1 مليارات درهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية» بنحو 8 مليارات درهم.

Ⅶالأكثر ارتفاعاً

الشركة 2015 2016 النمو %

جي إف إتش المالية 0.491 2.03 313.4

شعاع كابيتال 0.406 1.48 264.5

دار التكافل 0.423 1.28 202.6

الخليج للملاحة القابضة0.62 1.61 159.7

إشراق العقارية 0.55 1.04 89.1

تبريد 1.2 2.01 67.5

الوثبة الوطنية للتأمين 4.5 7.47 66

الإمارات لتعليم قيادة السيارات5.05 8.05 59.4

الاتحاد للتامين 1.21 1.86 53.7

الاتحاد العقارية 0.742 1.13 52.3

هيتس تليكوم 0.355 0.536 51

ميثاق للتأمين التكافلي0٫6 0٫9 50

Ⅶالأكثر نشاطاً

الشركة قيم التداول (بالمليار درهم)

أرابتك القابضة 19.5

جي اف اتش المالية 18.6

إعمار العقارية 16.0

اتصالات 9.0

إشراق العقارية 8.4

دي اكس بي انترتينمنيس 8.1

الاتحاد العقارية 8.0

بنك دبي الإسلامي 7.7

الدار العقارية 6.5

بنك الخليج الأول 5.7

دبي للاستثمار 5٫5

أملاك للتمويل 5٫4