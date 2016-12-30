2.192 تريليون درهم أصول المصارف الوطنية

استحوذت المصارف الوطنية على أكثر من 85.33% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 5% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي، وارتفاعاً سنوياً بلغ 6.8%، وارتفاعاً شهرياً بنسبة 1%.

وبلغت أصول المصارف الوطنية تريليونين و 192.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل تريليونين و 171.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين وتريليونين و 88.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، حيث أضافت البنوك الوطنية البالغ عددها 23 بنكاً أصولاً جديدة بقيمة 103.8 مليارات درهم خلال 11 شهراً الأولى من العام الحالي.

أما أصول المصارف الأجنبية العاملة بالدولة البالغ عددها 35 مصرفاً فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 3.4 % خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي بانخفاض سنوي 4.1% وارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.8% وبلغت 376.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 373.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين و389.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

ائتمان

ووفقاً للمؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية) لشهر نوفمبر 2016، التي أصدرها المصرف المركزي أمس، فإن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و379.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر.

واستحوذت على نحو 87.5% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة مقابل تريليون و 373.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين بارتفاع شهري طفيف، بلغ 0.4% ومقابل تريليون و275.7 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 8.1%.

وأوضحت أن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ 197.1 مليار درهم مقابل 197 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 0.1% ومقابل 217.8 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 5.9%.

استثمارات

وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمارات من البنوك الوطنية بلغ 260.5 مليار درهم مقابل 256.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 1.7% ومقابل 227.4 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 14.6% خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2016.

فيما بلغ إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 23.4 مليار درهم مقابل 22.8 مليار درهم بارتفاع شهري 2.6% ومقابل 22.7 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 3.1%.

وأظهرت الإحصاءات أن حجم استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم بلغت 12.8 مليار درهم مقابل 12.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر و13.5 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض شهري 100 مليون درهم بنسبة 0.8% وانخفاض خلال 11 شهراً الماضية بنسبة 5.2% فيما لم تستثمر البنوك الأجنبية في الأسهم منذ أكثر من 23 شهراً، موضحة أن حجم القروض المصرفية للأفراد الممنوحة من البنوك الوطنية بلغ 314.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر.

وبلغ حجم القروض المصرفية للأفراد المقدمة من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 33.4 مليار درهم مقابل 34.1 مليار درهم بانخفاض شهري 2.1 % ومقابل 35.6 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 6.2 %. بينما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة من البنوك الوطنية 168 مليار درهم مقابل 166.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 1% ومقابل 158.9 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 5.7% خلال الـ11 شهراً الأولى من 2016 .

كما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 6.4 مليارات درهم مقابل 6.6 مليارات درهم بنهاية أكتوبر بانخفاض شهري 3% ومقابل 7.7 مليارات درهم بنهاية 2015 بانخفاض 16%.

وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من البنوك الوطنية بلغ 928.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 927.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين بنمو شهري 0.1% ومقابل 870.3 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 6.7 % فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 139.1 مليار درهم مقابل 140.8 مليار درهم بانخفاض شهري 1.2% ومقابل 148.2 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 6.1%.

تمويل

وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع التجاري والصناعي من البنوك الوطنية بلغ 613.4 مليار درهم مقابل 615.5 مليارات درهم بنهاية أكتوبر بانخفاض شهري 0.3% كما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع التجاري والصناعي من البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 105.7 مليارات درهم مقابل 109.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر بانخفاض شهري 0.9% ومقابل 112.6 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 6.1%.

ووفقاً للمؤشرات المصرفية فإن إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و 312.6 مليار درهم مقابل تريليون و 296 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 1.3% ومقابل تريليون و250.4 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 5% في الشهور الـ11الأولى من 2016 وبلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 208.6 مليارات درهم مقابل 207.2 مليارات درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 0.7 % ومقابل 221.2 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 5.7%.

وأوضحت أن إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك الوطنية بلغ تريليوناً و167.7 مليار درهم مقابل تريليون و 146.5 مليار درهم بارتفاع شهري 1.3% ومقابل تريليون و121.7 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 0.6% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي.

فيما بلغ إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 169.3 مليار درهم مقابل 170.3 مليار درهم بارتفاع شهري 0.6 % ومقابل 187.4 مليار درهم بنهاية 2015 بانخفاض 4.5 %.

ودائع

وبلغ إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الوطنية 172.8 مليار درهم مقابل 159.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 8.3% فيما بلغ إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة مليار درهم مقابل مليار درهم بنهاية أكتوبر .

وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى البنوك الوطنية 171.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 165مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري 3.9% فيما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 8.6 مليارات درهم. وأوضحت أن إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الوطنية بلغ 802.3 مليار درهم مقابل 802.1 مليار درهم بارتفاع شهري 0.02%

60.6

بلغ إجمالي المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة لدى البنوك الوطنية 60.6 مليار درهم مقابل 60.2 مليار درهم بارتفاع شهري 0.7% ومقابل 55.7 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 8.8% خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2016 فيما بلغ إجمالي المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 19.3 مليار درهم مقابل 18.9 مليار درهم بارتفاع شهري 2.1% ومقابل 16.7 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع 15.6%.

124.3 مليار درهم تمويلات إسلامية للأفراد

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك الإسلامية العاملة بالدولة قدمت تمويلات للأفراد بقيمة 124.3 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر 2016، مستحوذة على 35.7% من إجمالي القروض الشخصية البالغة 348.2 مليار درهم، فيما قدمت البنوك التقليدية قروضاً شخصية بحدود 223.9 ملياراً تعادل نسبة 64.3%.

ووفقاً للإحصاءات ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بنهاية أكتوبر الماضي إلى 503 مليارات درهم فيما بلغت أصول البنوك التقليدية 2 تريليون و65.7 مليار درهم بارتفاع شهري نسبته 0.58% للإسلامية وبلغ 1% للتقليدية مقارنة بشهر أكتوبر الماضي الذي سجل أصولاً بقيمة 500.1 مليار درهم للمصارف الإسلامية و2 تريليون و44.3 مليار درهم للتقليدية.

وأشارت إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك الاسلامية لكافة القطاعات بلغ بنهاية نوفمبر الماضي 331.9 مليار درهم مقابل تريليون و244.3 مليار درهم قدمتها البنوك التقليدية بنمو شهري 0.7 % لصالح البنوك الاسلامية و0.3 % للبنوك التقليدية فيما بلغ إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك الاسلامية بنهاية نوفمبر 58 مليار درهم مقابل استثمارات بلغت 225.9 مليار درهم للبنوك التقليدية بارتفاع 5.1 % للإسلامية وارتفاع 0.9 % للبنوك التقليدية. .

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة الودائع التي اجتذبتها المصارف الإسلامية حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 353.2 مليار درهم مقابل ودائع بقيمة تريليون 168 مليار درهم للبنوك التقليدية بنمو شهري للإسلامية بلغ 1.2% وللتقليدية 1.2 %