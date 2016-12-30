12 ملياراً حققتها الأسواق خلال الأسبوع

حققت أسواق المال المحلية خلال جلسة الأمس مكاسب بمقدار 7.5 مليارات درهم مما رفع من إجمالي مكاسبها الأسبوعية لتتجاوز 12 مليار درهم، وسط تحسن في شهية التداول خاصة على اسهم التأمين التكافلي التي كانت نجمة الأسبوع.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على نمو بنسبة 1.67% امس ما رفع من مكاسبه خلال الجلسات الخمس الماضية إلى 2.5% تقريباً مغلقاً عند 4546 نقطة وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.32% على المستوى اليومي ونحو 0.03% أسبوعياً مقفلاً عند 3530 نقطة.

وتصدر سهم دار التكافل قائمة الأكثر تحقيقاً للمكاسب بنمو نسبته 39.1% صاعداً إلى 1.28 درهم خلال الأسبوع في حين نما سهم أمان بنسبة 14.1% بالغاً 63 فلساً وارتفع سهم سلامة بنسبة 9.6% إلى 0.521 درهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية فقد انخفض سهم إعمار إلى 7.13 دراهم في حين ارتفع سهم داماك إلى 2.53 دراهم كما قفز سهم اتصالات إلى 18.80 درهماً.

وقال هشام عامر الخبير المالي إن تعاملات الأسبوع كانت غير مستقرة لكن الحصيلة النهاية لحركة المؤشرات مالت في النهاية للإيجابية بعض الشيء بعد نجاح عدد كبير من الأسهم الصغيرة بتحقيق مكاسب جيدة، معرباً عن اعتقاده بسيطرة الحذر على سلوك المتعاملين خلال الأسبوع المقبل وذلك بانتظار اتضاح وجهة السوق في الأسبوع الأول من العام الجديد.

سوق دبي

وجاءت البداية سلبية في سوق دبي المالي تحت ضغط من تواصل عمليات المضاربة وجنى الأرباح السريعة على غالبية الأسهم وفي مقدمتها القياديات، وسط استمرار لتوجه السيولة إلى شريحة الأسهم الصغيرة من وضمنها اسهم التأمين التكافلي.

وقاد النشاط في قطاع العقار سهم داماك لليوم الثاني على التوالي بعدما قفز إلى مستوى 2.53 درهم بنمو نسبته 2.5% تقريبا في حين أغلقت بقية اسهم القطاع على تباين بين تراجع طفيف أو ثبات على المستويات السابقة، وتراجع إعمار إلى 7.13 دراهم بالإضافة لسهم إعمار مولز إلى 2.62 درهم ولحق بهم سهم الاتحاد العقارية إلى 1.13 درهم وديار إلى 0.618 درهم في ما استقر سهم أرابتك عند 1.31 درهم ودريك اند سكل 48 فلساً.

وفي قطاع البنوك فقد واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعه إلى 8.49 دراهم وتبعه سهم بنك دبي الإسلامي إلى 5.57 دراهم في حين ارتفع سهم مصرف عجمان إلى 1.33 درهم، وفي قطاع الاستثمار صعد سهم دبي للاستثمار إلى 2.38 درهم فيما تراجع سهم السوق إلى 1.25 درهم.

التأمين التكافلي

وواصلت اسهم التأمين التكافلي تألقها وحلق سهم دار التكافل بالحد الأعلى المسموح به يومياً بالغاً 1.28 درهم وكسب سهم أمان 4.6% بالغاً 63 فلساً في حين ارتفع سهم سلامة إلى 0.521 درهم.

وكان للأداء الإيجابي لسهم الاتصالات المتكاملة دور في عودة اللون الأخضر إلى شاشة العرض فقد ارتفع إلى 6.20 دراهم.

وفي نهاية التعاملات اغلق المؤشر العام عند مستوى 3530 نقطة بنمو نسبته 0.32% مقارنة مع اليوم السابق

وشهدت سيولة التداول تحسناً وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 730 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 488 مليون سهم نفذت من خلال 5402 صفقة. وأغلقت اسهم 17 شركة على ارتفاع من إجمالي اسهم 40 شركة جرى تداولها في حين تراجعت أسعار اسهم 15 شركة وثبتت أسعار اسهم 8 شركات.

سهم اتصالات يحلّق في أبوظبي

حلق سهم اتصالات في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 18.80 درهماً، ما دفع بالمؤشر العام لتحقيق مكاسب بنسبة 1.67% مغلقاً عند 4546 نقطة.

وارتفع بنك الخليج الأول إلى 12.85 درهماً، بالإضافة لسهم بنك أبوظبي الوطني الصاعد إلى 9.99 دراهم، في حين ثبت سهم بنك أبوظبي التجاري عند 6.90 دراهم.

كما ارتفع سهم الدار إلى 2.63 درهم.وارتفعت سيولة أمس إلى 483 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة إلى 156 مليون سهم نفذت من خلال 1486 صفقة.

إفصاحات

تسوية

وافق مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير العقاري» على بنود التسوية المقترحة مع شركة «لا جونز» تجاه قطع الأراضي المملوكة للشركة.كما وافق أيضا على التسهيلات البنكية لصالح مشروعي «مون روز» و«ميد تاون».

استقالة

أعلنت شركة «إشراق العقارية» عن استقالة جمال حمد الصغير من عضوية مجلس الإدارة. بسبب ضرورة تخفيض عدد أعضاء المجلس من 8إلى 7 أعضاء، توافقاً مع قانون الشركات.