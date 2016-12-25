حمدان بن راشد: تمكين الشباب لدفع عجلة التنمية

التقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، مؤخراً، في مقر وزارة المالية في دبي، مع مجلس شباب وزارة المالية، انطلاقاً من إيمان الوزارة بالدور المحوري الذي يقوم به الشباب، كركيزة أساسية لعمل حكومة المستقبل.

وحضر اللقاء مع سموه، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وإبراهيم حسن الجروان رئيس مجلس شباب وزارة المالية، وريم أحمد الحمادي، وأمل حارب الزعابي، وسارة مهدي الماجدي، ووليد عبد الله الزرعوني، أعضاء المجلس، إلى جانب قيادات من الوزارة.

ركيزة البناء

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بأهمية دور الشباب في تحقيق تنمية راسخة ومستدامة للشعوب، لما يشكلونه من ركيزة رئيسة لبناء المستقبل، حيث يؤكد تأسيس المجلس، على التزام الوزارة بتفعيل دور الكوادر الشابة، وتمكينها من المشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وقال سموه: إن الدول الناجحة، هي القادرة على تحفيز عقول الشباب نحو مزيد من الإبداع والابتكار، وتوفر لهم البيئة التي تمكنهم من امتلاك أدوات الغد، ليكونوا قادة ناجحين وفاعلين وقادرين على تحقيق التميز في جميع المجالات التي يعملون بها. وتم تأسيس مجلس شباب وزارة المالية، انطلاقاً من التزام الوزارة بتحقيق رؤية الإمارات، ليكون ثاني مجلس للشباب على مستوى الحكومة الاتحادية.

ويركز المجلس على دعم الطاقات الشابة المتميزة في الوزارة، وتمكينها بما يتوافق مع التوجهات والرؤى المستقبلية، والاستفادة منها في تحديد التحديات وتطوير الحلول والبرامج، وذلك من خلال طرح ومناقشة أفكار الشباب المهنية والاجتماعية.

مواجهة التحديات

ويهدف مجلس شباب وزارة المالية، إلى تقديم أفضل الحلول لمواجهة التحديات المالية، وإطلاق المبادرات التي تدعم توجهات الوزارة وأهدافها، وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة على الإبداع والتميز، وصقل إمكاناتهم، وربطها بالمستجدات والمعارف، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الموظفين.

وفتح آفاق جديدة لطرح ومناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تسهم في تعزيز استراتيجية الوزارة، إلى جانب تحديد أهم الفرص والتحديات التي تهم الفئة الشابة لاستشراف المستقبل، ووضع البرامج اللازمة لتطوير مشاركتهم وحضورهم في الوزارة.

عصف ذهني

يعمل مجلس شباب وزارة المالية، على عقد مجموعة من جلسات العصف الذهني، التي تستخدم كمنهجية للتفكير الجماعي، للوصول إلى حلول مبتكرة لمختلف القضايا المجتمعية، حيث تعمل هذه الجلسات على زيادة القدرات الذهنية للموظفين، كما سينظم المجلس ضمن نشاطاته القادمة، جلسات حوارية دورية للكوادر الوطنية الشابة في الوزارة، بالاعتماد على فن مشافهة الجمهور، وتفعيل دور الشباب في العمل التطوعي على الصعيد الخارجي، بالإضافة إلى تنظيم المشاريع والمبادرات على المستوى الداخلي.