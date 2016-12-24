«فوربس»: الإمارات الأولى عربياً في ممارسة الأعمال

احتلت الإمارات المركز الأول عربياً والمركز 33 عالمياً في تصنيف أفضل الدول في ممارسة الأعمال 2016، الذي أصدرته مجلة فوربس والذي ضم 139 دولة، متفوقة على اليابان، وسلوفاكيا، وإيطاليا، وماليزيا، واليونان، وجنوب أفريقيا.

كما حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً في لائحة أكبر 100 مصرف عربي عبر 17 مصرفاً بناء على الدراسة التحليلية التي أصدرها اتحاد المصارف العربية استناداً إلى بيانات تلك المصارف.

وقدرت مجلة فوربس نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4%، وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 40.400 دولاراً، والميزان التجاري مقابل الناتج. المحلي بـ 3.3%، وقدرت عدد السكان بـ 5.4 ملايين نسمة، وجاءت السويد في المركز الأول، ونيوزلندا في المركز الثاني، وهونغ كونغ في المركز الثالث، وإيرلندا في المركز الرابع، والمملكة المتحدة في المركز الخامس

وعلى المستوى العربي جاءت المغرب في المركز 51 وعمان في المركز 52 والبحرين في المركز 60، والأردن في المركز 71 والسعودية في المركز 80 والكويت في المركز 84، وتونس في المركز 87، ولبنان في المركز 92، ومصر في المركز 103، واليمن في المركز 163.

من جهة أخرى حلت الإمارات في المركز الأول عربياً في لائحة أكبر 100 مصرف عربي بناء على الدراسة التحليلية التي أصدرها اتحاد المصارف العربية استناداً إلى بيانات تلك المصارف.

وأعلن وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن 17 مصرفاً إماراتياً تصدرت أكبر 100 مصرف في العالم العربي. وإن موجودات المصارف الإماراتية ضمن القائمة تشكل نحو 20.6% من مجمل موجودات أكبر 100 مصرف عربي، البالغة 605 مليارات دولار.