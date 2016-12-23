تدوير سيولة المضاربة يعيد الأحمر إلى الأسواق

سيطرت السلبية على تعاملات اسواق المال المحلية خلال الاسبوع تحت ضغط من عمليات البيع لجني الارباح او تصفية مراكز مكشوفة . وتراجع في سوق دبي المالي المؤشر العام خلال الفترة ذاتها بنسبة 1% الى 3517 نقطة .وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في الجلسات الخمس الماضية، بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 4436.82 نقطة.

وتراجعت الأسواق أمس تحت ضغط من عمليات بيع نفذت على بعض أسهم البنوك، إضافة إلى سهم اتصالات المنخفض لمستوى 18.05 درهماً، وسط تواصل تدوير سيولة المضاربة ذاتها في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي لم تتجاوز قيمتها 400 مليون درهم.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.68% إلى 4436 نقطة في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 3517 نقطة بخسارة نسبتها 0.08% مقارنة مع اليوم السابق.

سوق دبي

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي ضعيفة للغاية لليوم الرابع على التوالي وسط انخفاض شهية التداول. واكتفى سهم إعمار بالإغلاق دون تغيير عند مستوى 7.25 دراهم رغم محاولاته المتكررة للصعود لكنه لم ينجح في بلوغ الهدف نتيجة عمليات البيع التي تعرض لها.

كذلك فقد هبط سهم أرابتك إلى 1.30 درهم وكذلك إعمار مولز إلى 2.61 درهم، من جانبه انخفض سهم الاتحاد العقارية لمستوى 1.11 درهم في حين ارتفع داماك إلى 2.41 درهم ودريك اند سكل إلى 0.481 درهم.

قطاع البنوك

وتبينت حركة التعاملات في قطاع البنوك بين ارتفاع لسهم بنك دبي الإسلامي لمستوى 5.55 دراهم وثبات لسهم بنك الإمارات دبي الوطني عند 8.45 دراهم وكذلك مصرف عجمان 1.34 درهم. أما في قطاع الاستثمار فلم يختلف الوضع حيث ارتفع سهم دبي للاستثمار إلى 2.37 درهم في حين تراجع سهم السوق إلى 1.26 درهم.

وكان لافتاً للنظر تواصل النشاط على سهم ماركة لليوم الثاني على التوالي المرتفع بنسبة 5.3% بالغا 1.59 درهم كما كسب سهم أمانات 2.5% تقريباً مغلقاً عند 96 فلسا. وسجلت غالبية أسهم التأمين التكافلي مكاسب جيدة بقيادة تكافل الإمارات الصاعد إلى 2.59 درهم ودار التكافل إلى 0.922 درهم.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3517 نقطة بخسارة نسبتها 0.08% مقارنة مع جلسة امس الأول.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 323 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 271 مليون سهم نفذت من خلال 4211 صفقة. وبرغم الإغلاق الأحمر للمؤشر الوزني إلا أن حركة المؤشر السعري كانت جيدة بعدما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 8 شركات.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت وتيرة التراجع إثر زيادة سلبية أداء بعض اسهم البنوك إضافة لسهم اتصالات المنخفض إلى 18.05 درهماً الأمر الذي دفع بالمؤشر العام للإغلاق عند 4436 نقطة بانخفاض نسبته 0.68% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وكان سهم بنك أبوظبي التجاري واصل تراجعه إلى 6.80 دراهم إضافة لسهم بنك أبوظبي الوطني المنخفض لمستوى 9.72 دراهم فيما ثبت سهم بنك الخليج الأول للجلسة الثانية عند 12.65 درهما وارتفع سهم بنك الاتحاد الوطني إلى 4.46 دراهم.

وسيطر التباين على حركة العقار حيث ارتفع سهم الدار بنسبة طفيفة إلى 2.65 درهم في حين استقر إشراق عند 1.01 درهم وتراجع رأس الخيمة العقارية إلى 66 فلسا. وفي قطاع الطاقة تراجع دانة غاز إلى 54 فلسا فيما ارتفع طاقة إلى 54 فلسا.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة 117 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 91 مليون سهم نفذت من خلال 1143 صفقة.

%0.8

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20» لبورصة ناسداك دبي بنسبة 0.8 % فاقداً 24.9 نقطة ليغلق على 3242.2 نقطة في ختام تداولات أمس، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو مليون سهم بقيمة 6.7 ملايين دولار. وكان سهم «أوراسكوم» الأكثر نشاطاً تلاه «موانئ دبي العالمية». دبي - وام