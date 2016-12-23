الفائدة بين البنوك تتجاوز 2.2 % للمرة الأولى منذ 6 سنوات

سجلت كل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) ارتفاعاً يومياً قياسياً خصوصاً للآجال الطويلة «السنوية» التي تجاوزت حاجز الـ 2.2 % للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات، مواصلة ارتفاعها للمرة 18 منذ بداية الشهر الماضي كما سجلت الودائع المتوسطة ارتفاعاً ملحوظاً.

ووفقاً للبيانات التي أعلنها المصرف المركزي أمس فقد واصلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال ارتفاعها المتوالي وقفزت من 1.6706 % مطلع ديسمبر الجاري إلى 1.7727 % أمس بارتفاع في 22 يوماً بلغ نحو 10.2 نقاط أساس بزيادة بلغت نسبتها نحو 6.11 %.

وأظهرت أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة طويلة الأمد (لأجل سنة ) حلقت أمس مجددا فوق حاجز الـ 2.2 % وارتفعت إلى 2.2324% مقابل 2.1379% مطلع ديسمبر الجاري بارتفاع بلغ 9.46 نقاط بزيادة نسبتها 4.24 % بينما بلغت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ثلاثة أشهر 1.4114 % مقابل 1.353% تقريبا بارتفاع بلغ 5.8 نقاط بنسبة نحو 4.32 %.

وأرجعت مصادر مصرفية هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الودائع لعدة عوامل أبرزها زيادة الطلب على السيولة مع قرب نهاية العام وإغلاق دفاتر الحسابات السنوية للبنوك ورفع مصرف الإمارات المركزي لسعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.