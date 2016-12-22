ارتفاع قياسي لسيولة الاقتصاد الوطني بعرض نقد وسطي 1.21 تريليون

سجلت السيولة المحلية ارتفاعاً قوياً ببلوغ عرض النقد الوسطي ( ن2)، مستوى قياسياً لم يصله من قبل، ويمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة بالاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم بالدولة فقفز إلى تريليون و 212.9 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل تريليون و 186.8 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة في 11 شهراً بلغ مقدارها 26.1 مليار درهم بنمو 2.2%.

وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أمس أن عرض النقد الوسطي (ن2) سجل ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 47.9 مليار درهم بنسبة 4.04% مقارنة بتريليون و165 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 وارتفاعاً شهرياً بقيمة 9.6 مليارات درهم بنسبة 0.8% مقارنة بتريليون و 203.9 مليارات درهم في نهاية أكتوبر 2016.

ووفقاً للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمجاميع النقدية لدولة الإمارات فإن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي سجلت ارتفاعاً كبيراً، حيث اجتذبت البنوك ودائع حكومية جديدة، خلال نوفمبر الماضي فقط بلغت 13.3 مليار درهم وارتفعت إلى 172.9 مليـــــار درهم مقابل 159.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر بنمو شهري 8.33 % ومقابل 167.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع 5.7 مليارات درهم بنمو سنوي 3.41%.

عرض النقد

ووفقاً للإحصاءات ارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة، التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك ارتفع إلى 472.6 مليـــــار درهم في نوفمبر 2016 مقابل 457.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع بلغ 15.3 مليار درهم بنمو سنوي 3.35% .

ومقابل 472.4 مليـــــار درهم بنهايــة أكتوبر 2016 بارتفاع شهري بلغ 200 مليون درهم بنسبة 0.04 %، في حين ارتفع عرض النقـــد الأوسع (ن3) إلى تريليون و 385.8 مليـــــار درهم في نوفمبر 2016 مقابل تريليون و 332.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع بلغ 53.6 مليار درهم بنمو سنوي 4.02 % ومقابل تريليون و 362.9 مليـــــار درهم بنهايــة أكتوبر 2016 بارتفاع شهري 22.9 مليار درهم بنسبة 1.68%.

قاعدة نقدية

من ناحية ثانية أوضحت الإحصاءات أن القاعدة النقدية بالدولة سجلت توسعاً سنوياً بقيمة 11.2 مليار درهم بنمو 3.7% وارتفعت إلى 313.6 مليـــــار درهم بنهايــة نوفمبر 2016 مقابل 302.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 فيما استقرت بانخفاض شهري طفيف شهرياً بقيمة 100 مليون درهم بنمو 0.03% في فقط مقابل 313.7 مليـــــار درهم بنهايــة أكتوبر 2016.

نقد مصدر

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة النقد المصدر ارتفعت إلى 78 مليـــــار درهم مقابل 73.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع بلغ 4.2 مليارات درهم بنمو سنوي 5.69% ومقابل 76.5 مليـــــار درهم بنهايــة أكتوبر 2016 بارتفاع شهري بلغ 1.5 مليار درهم بنسبة 1.6%.

وأشارت إلى أن الاحتياطات الإلزامية للبنوك بلغت 116.3 مليـــــار درهم مقابل 110.6 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع بلغ 5.7 مليارات درهم بنمو سنوي 5.23% ومقابل 116 مليـــــار درهم بنهايــة أكتوبر 2016 بارتفاع شهري 300 مليون درهم بنسبة 0.2%.

339.84 مليار درهم

بلغت ميزانية المصرف المركزي 339.84 مليار درهم بنهاية نوفمبر2016 مقابل 339.05 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015، بارتفاع بلغ 790 مليون درهم بنمو سنوي 0.23% ومقابل 350.52 مليـــــار درهم بنهايــة أكتوبر 2016 بانخفاض شهري بلغ 10.68 مليارات درهم بنسبة 3.05%.

ووفقاً لبيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر نوفمبر 2016، التي كشف عنها أمس فإنه في جانب الأصول بلغت قيمة الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 204.13 مليارات درهم بنهاية نوفمبر مقابل 212.01 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين.