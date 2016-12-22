تباين إغلاق الأسواق.. «أخضر» في دبي و«أحمر» بأبوظبي

سيطر التباين على حركة أسواق المال المحلية بعد مسلسل التراجع الذي أصابها في اليومين الماضيين، ونجح سوق دبي المالي بالعودة للمربع الأخضر بدعم من قطاع العقار في حين تواصل الأحمر في سوق أبوظبي تحت ضغط من بعض أسهم البنوك.

وبرغم التباين في حركة السوقين إلا أن تواصل الحذر على سلوك المتعاملين كان القاسم المشترك بينهما، ولم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة 420 مليون درهم تقريباً. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 3520 نقطة بنمو نسبته 0.43% في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي إلى 4467 نقطة بخسارة نسبتها 0.26% مقارنة بأول من أمس.

وقاد سهم إعمار عودة الأخضر في دبي مرتفعاً إلى 7.25 دراهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم داماك الصاعد إلى 2.39 درهم وأرابتك إلى 1.32 درهم. وشهد سهم مارك نشاطاً كبيراً محققاً مكاسب بنسبة 7.1% بالغاً 1.51 درهم بعد الإعلان عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني، إن الأسواق ما زالت هادئة مائلة للتراجع حتى الآن والسيولة التي يتم تدويرها عائدة لبعض المتداولين ممن ترتفع لديهم شهية المخاطرة، معرباً عن اعتقاده بإمكانية عودة النشاط في الأسبوع المقبل قبل إغلاق حسابات العام 2016.

سوق دبي

وعودة إلى حركة التعاملات في سوق دبي المالي فقد عاد التماسك بعد التراجع المتواصل في الجلسات الماضية وسجلت الأسهم ارتفاعاً جيداً منذ بداية الجلسة بدعم من شريحة الأسهم القيادية واستمر التحسن طيلة الساعة الأولى رغم بقاء أحجام السيولة عند مستويات ضعيفة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 327 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 210 ملايين سهم نفذت من خلال 3361 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من إجمالي أسهم 39 شركة جرى تداولها في حين تراجعت أسعار أسهم 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على مستوياتها السابقة.

سوق أبوظبي

وعلى الجانب الآخر من الصورة فقد كانت التعاملات هادئة مائلة للتراجع الطفيف في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت ضغط من انخفاض أسهم بعض البنوك وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4467 نقطة بخسارة نسبتها 0.26% مقارنة بالجلسة السابقة.

وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة تجاوزت 2% إلى 6.81 دراهم وبنك أبوظبي الوطني إلى 9.86 دراهم وبنك الاتحاد الوطني 4.44 دراهم فيما استقر سهم بنك الخليج الأول عند 12.65 درهماً.

وبلغت قيمة السيولة في سوق العاصمة 92 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 59 مليون سهم نفذت من خلال 1108 صفقات. وتراجعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات ولم يطرأ تغيير على أسعار أسهم 11 شركة.

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