حمد بن سوقات.. نبض القصيد في حب زايد

الشاعر الكبير حمد بن سوقات أحد الأشخاص الذين رافقوا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وكان أحد المقربين منه يرافقه في حله وترحاله، ودارت بينه وبين المغفور له الكثير من المجاراة الشعرية لعل أبرزها قصيدة "لا تحرم النفس" التي يقول الشيخ زايد في مطلعها: "يا حمد كيف اختفى صوتك.. عقب ما انته تسجع الونّه"، فرد عليه بن سوقات بقصيدة تماثلها في الوزن والقافية وعدد الأبيات بعنوان "يا حبيب الشعب" يقول في مطلعها: "مرحبا يا حي ببيوتك.. لي لفت بأشعار موزونه".

شاهد على "البيان TV" بالصوت والصورة، لقاء حديثاً ونادراً مع بن سوقات، يغلفه طابع الشعر والحنين والوفاء.