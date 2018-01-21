«ذاكرة الوطن» يوثق إنجازات زايد بأفلام وصور نادرة

مع انطلاقة عام زايد يجول معرض «ذاكرة الوطن» الذي ينظمه «الأرشيف الوطني» في فعاليات مميزة على مستوى الوطن كان آخرها «مهرجان زايد للتراث».

ويخصص المعرض فيلمين وثائقيين؛ الأول عن عام 1918 العام الذي ولد فيه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» ودوره الكبير في تأسيس وبناء دولة الإمارات إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية، والثاني عن رحيله «طيب الله ثراه».

إضافةً إلى عرض صور ضوئية لوثائق نادرة توثق قيام دولة الاتحاد، وأخرى تبرز اهتمامه بالزراعة والتعليم والمرأة والرياضة.

تعرفوا على «ذاكرة الوطن» في هذا التقرير من البيان TV.