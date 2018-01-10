عبد الرحمن مخلوف.. شاهد على عبقرية التخطيط في فكر زايد

يعد عبد الرحمن مخلوف، الذي شغل منصب أول مدير لإدارة التخطيط المدني في أبوظبي مطلع سبعينات القرن الماضي، شاهداً حياً على عبقرية التخطيط والبناء في فكر الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.

وهو رائد من رواد التخطيط العمراني في العالم العربي، حيث أسهم في وضع المخططات العمرانية لمدن عربية كبيرة في مصر والمملكة العربية السعودية، وصولاً إلى أبوظبي، التي سجل شهادته عن العيش والعمل فيها في كتابه "رحلة العمر مع العمران.. نصف قرن مع تخطيط المدن".

ذكريات مخلوف غنية ولا تنضب وقد التقته البيان في جلسة استغرقت خمس ساعات، لتعود بهذا الفيديو المختصر من البيان TV والذي يكثف الشهادة الحية لهذا الرجل على الإنجازات العمرانية التي تحققت في أبوظبي بفضل الرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة التي تمتع بها الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.