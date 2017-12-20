"البيان" في قلب الحدث وتغطية مباشرة لـ "خليجي 23"

في شرطة دبي يعمل فريق ذو مهارات خاصة على مدار الساعة دون كلل أو ملل، في غرفة القيادة والسيطرة، الكل على أهبة الاستعداد لتلقي أي مكالمة طارئة لمستغيث قد يكون في وضع خطير يستدعي التدخل.