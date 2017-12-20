"البيان" في قلب الحدث وتغطية مباشرة لـ "خليجي 23"

"البيان" في قلب الحدث الخليجي الأبرز في عالم كرة القدم "خليجي 23". تابعوا تغطيةً يوميةً مميزةً من 22 ديسمبر إلى 5 يناير في الصحيفة وعلى الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
شاهد البرومو من "البيان TV".
"البيان" في قلب الحدث الخليجي الأبرز في عالم كرة القدم "خليجي 23". تابعوا تغطيةً يوميةً مميزةً من 22 ديسمبر إلى 5 يناير في الصحيفة وعلى الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
شاهد البرومو من "البيان TV".
يرخي العام الحالي ظلال نهايته مع تطور علمي مذهل في تقنيات التصوير المجهري. إذ أعلن العلماء قبل أيام عن اكتشاف تقنية تمكنهم من تصوير أجسام فائقة الصغر في بيئتها الطبيعية من دون الحاجة إلى عزلها أو تجميدها أو تصويرها في الخلاء؛ وبالتالي خطر إتلافها كما سابقاً.
في مهرجان زايد للتراث تتمازج الثقافات وتجتمع في أجواء من المحبة والتآلف؛ فالحدث يحتفي بموروثات الشعوب وثقافات العالم عبر تنويعات تراثية، تتجلى من خلالها عراقة الموروث الشعبي لكل دولة.
في شرطة دبي يعمل فريق ذو مهارات خاصة على مدار الساعة دون كلل أو ملل، في غرفة القيادة والسيطرة، الكل على أهبة الاستعداد لتلقي أي مكالمة طارئة لمستغيث قد يكون في وضع خطير يستدعي التدخل.
ما هي اللغة السرية بين المرأة والخيل، وما هي الصفات المشتركة بينهما، ولماذا تعشق النساء ركوب الخيل، ويمارسن رياضة خطرة كقفز الحواجز، وكيف تستطيع النساء ترويض الخيل؛ وهن الناعمات الحالمات.
أجواء من المرح ممزوجة بعبق التراث الأصيل تميز فعاليات "ملتقى زايد بن محمد العائلي"، الممتد حتى منتصف مارس المقبل. العديد من الفعاليات والورش المتنوعة للكبار والصغار، وشاشة عرض في الهواء الطلق، وأعمال يدوية تراثية وحرف الأجداد
يعكس مهرجان زايد للتراث تاريخ وعادات وتقاليد زمن الطيبين الأوائل، من خلال إبداعات تراثية وحرف تقليدية عريقة تنثر عبيرها على أرض المهرجان، الذي يرسخ مبادئ وقيم وأفكار تحمي الهوية وتعزز قيمة الوطن وتعلي مكانته.
هل ترغب في معرفة طبيعة الحياة البرية، هل تتوق إلى مشاهدة الحيوانات الأليفة والمفترسة، هل تود التعرف إلى الحيوانات المهددة بالانقراض؟ لا تذهب بعيداً؛ فدبي جمعت لك حيوانات العالم كلها في مكان واحد.
أفلام إماراتية طموحة، تجد مكاناً راسخاً لها وسط الإبداعات السينمائية العربية والخليجية التي عرضت