"البيان" في قلب الحدث وتغطية مباشرة لـ "خليجي 23"

المصدر:
  • البيان TV
التاريخ:
طباعة Email

"البيان" في قلب الحدث الخليجي الأبرز في عالم كرة القدم "خليجي 23". تابعوا تغطيةً يوميةً مميزةً من 22 ديسمبر إلى 5 يناير في الصحيفة وعلى الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

شاهد البرومو من "البيان TV".

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon