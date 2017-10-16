«دروب الإمارات» يعود إليكم قريباً بموسمه الثاني

تعود سلسلة «دروب اللإمارات» التي تنتجها صحيفة البيان إلى جمهورها قريباً في موسم جديد. وتصور مجموعة من التحقيقات الاستقصائية الحياة الاجتماعية والثقافية في أماكن وبيئات إماراتية من النادر أن تظهر في وسائل الإعلام.

وقد حازت حلقات الموسم السبعة على رواج كبير، بنسختيها الورقية والرقمية، وانتشرت فيديوهاتها باللغتين العربية والإنجليزية.

في هذه الحلقات مشاهد لم تروها من قبل لأماكن ساحرة، وشخصيات أسرتكم بحكمتها ومعرفتها، ويوميات نابضة بالتسامح والمحبة. شاهدوا برومو الموسم الثاني من «دروب الإمارات» على البيان TV.