نشرة أخبار «البيان» - 6 نوفمبر

المصدر:
  • البيان TV
التاريخ:
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«البيان» في قلب الحدث، لحظة بلحظة تأتيكم بنبض الإمارات وتطورات الأحداث الرسمية والشعبية، في أبرز ما ورد في النسخة الورقية وموقع الصحيفة الإلكتروني ومنصات الفيديو. تابعوا ملخص أهم أحداث اليوم.

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    نشرة أخبار «البيان» - 5 نوفمبر

    «البيان» في قلب الحدث، لحظة بلحظة، تكشف آخر التطورات المحلية والعربية والدولية، على موقع الصحيفة الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

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