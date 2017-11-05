نشرة أخبار «البيان» - 5 نوفمبر

تحت عنوان "أفريقيا الغد.. جيل جديد من رواد الأعمال" انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي على مدار يومين، والذي تم خلاله استعراض دور دبي المهم، كبوابة لدول العالم للوصول إلى القارة السمراء.