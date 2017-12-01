«هذي رسالة» شعر وإلقاء: سعيد بن طميشان

من دولة أهل الطيب هذي رسالة

يقولها واحد من عيال زايد

وقت الرخا نزيد الجمالة جمالة

لكنّنا عوفين وقت الشدايد

و اذا الوطن محتاج وقفةْ رجاله

و الله ما نوقف بْـ موقف محايد

و ترى الإماراتي عظيمة خصاله

الله مميّزْه بـ خصال و عوايد

ما يفتَح أبواب الغضب من جهالة

.. و لا يقوم إلا على شي كايد

باله طويل .. و لكن إن ضاق باله

ما يرحم أصحاب الغدِر و المكايد

للعز صوعة و الفخِر في دلاله

و اللي تقهواها له المجد عايد

من مدرسة زايد و منهج عياله

خذنا التعاليم و كسبنا الفوايد

و لا مشينا درب كلٍ مشى له

و لا رقينا غير روس النوايد

مستنعمين بـ فضل رب الجلالة

في خير دار و في ذرَى خير قايد