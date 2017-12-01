«هذي رسالة» شعر وإلقاء: سعيد بن طميشان
من دولة أهل الطيب هذي رسالة
يقولها واحد من عيال زايد
وقت الرخا نزيد الجمالة جمالة
لكنّنا عوفين وقت الشدايد
و اذا الوطن محتاج وقفةْ رجاله
و الله ما نوقف بْـ موقف محايد
و ترى الإماراتي عظيمة خصاله
الله مميّزْه بـ خصال و عوايد
ما يفتَح أبواب الغضب من جهالة
.. و لا يقوم إلا على شي كايد
باله طويل .. و لكن إن ضاق باله
ما يرحم أصحاب الغدِر و المكايد
للعز صوعة و الفخِر في دلاله
و اللي تقهواها له المجد عايد
من مدرسة زايد و منهج عياله
خذنا التعاليم و كسبنا الفوايد
و لا مشينا درب كلٍ مشى له
و لا رقينا غير روس النوايد
مستنعمين بـ فضل رب الجلالة
في خير دار و في ذرَى خير قايد