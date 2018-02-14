السيارة ذاتية القيادة تبهر زوار القمة

على مدى ثلاثة أيام شاهد الزوار الوافدون إلى فعاليات القمة العالمية للحكومات في مدينة الجميرا مجسماً غريباً مثبتاً في الخارج يشبه صندوقاً ينفتح بشكل تلقائي على مقاعد تشبه السيارة. لكن لم يكن في هذا المجسم أي سائق. كما أنه لا يشبه أي مركبة نقودها في الوقت الحالي.

في واقع الأمر إنه سيارة المستقبل الذي هو حاضر يعاش في دولة الإمارات التي تخطط لأن تسبق العالم على الأقل بعشر سنوات. يطلق عليها اسم "السيارة ذاتية القيادة" وقد تم استعراض مواصفاتها في اليوم الثالث من القمة.

شاهد على البيان TV مواصفات هذه السيارة المتطورة.