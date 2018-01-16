عبدالرحمن مخلوف: الشيخ زايد بنى منظومة حضارية في أبوظبي

يشيد الدكتور عبدالرحمن مخلوف، الذي شغل منصب مدير تخطيط المدن في أبوظبي في العام 1968، بحس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأصيل، وتمسكه بهويته العربية، وحرصه على ذلك من خلال نهضة أبوظبي الكبيرة، وكان دقيقاً حتى في اختيار أسماء الشوارع.

يقول مخلوف: "النهضة العمرانية الشاملة تعني مدن عصرية متميزة، وهي في مجموعها منظومة حضارية متميزة، انتظم عقدها في أرجاء الوطن، والنهضة العمرانية تشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وقد أرسى دعائمها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله".

ويتابع مخلوف سرده لوقائع بناء ونهضة مدينة أبوظبي، ويقول: "الجانب الاجتماعي هو التحدي الحقيقي لأي نهضة، لأن الهدف الرئيسي هو بناء ذلك المجتمع".

لمتابعة شهادة عبدالرحمن مخلوف: شاهد على عبقرية زايد، شاهدوا المزيد من الحكايات في النسخة الكاملة على هذا الرابط:

http://www.albayan.ae/digital/year-of-zayed/2018-01-10-1.3155666