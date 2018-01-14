عبدالرحمن مخلوف.. شاهد على بناء مدينة أبوظبي

يتطرق الدكتور عبدالرحمن مخلوف، الذي شغل منصب مدير تخطيط المدن في أبوظبي في العام 1968، في كتابه "رحلة العمر مع العمران.. نصف قرن مع تخطيط المدن"، إلى فضل الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وأثره البالغ ورؤيته الثاقبة حول بناء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقول: "نحن الذين كان لنا شرف اللقاء والعمل مع الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، لدينا ما نقوله، وفاء وعرفاناً بقدره وفضله، ويلقي الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها قائد المسيرة، وعون على التأريخ العلمي لعصر زاهر تحقق على يديه".

ويذكر أن الدكتور مخلوف، كان قريباً من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشاهداً على جزء من أحلام المؤسس الباني، وحاضراً خلال "التصور المنشود" الذي تحول إلى "واقع مشهود".

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http://www.albayan.ae/digital/year-of-zayed/2018-01-10-1.3155666