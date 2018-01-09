"مصعد فضائي، باص طائر، مكيف كبير لدبي.." أحلام الأطفال في دبي

"مركبة للزمن نعلمها بالمكان الذي نود الذهاب إليه، فتنقلنا في ثوانٍ معدودة".. الطفل سلطان المرزوقي.

"سيتم تغطية دبي خلال فصل الصيف بسقف كبير مكيف طول الوقت، ويتم رفع الغطاء في فصل الشتاء من أجل إتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بمعالم المدينة الساحرة" .. الطفل محمد علي.

"الذهاب إلى المدرسة سيكون عن طريق الأتوبيس الطائر" الطفل تميم.

"استبدال المعلم بإنسان آلي يشرح للطلبة المواد الدراسية".. الطفل سليمان يحيى.

"مصعد إلى الفضاء لنتمكن من رؤية ذلك العالم الواسع في أي وقت نريده" الطفل يوسف.. قد يخيل إليك عندما تستمع إلى إجابات هؤلاء الأطفال، أنك تشاهد فيلماً عن الخيال العلمي، قد يتحقق بعض مشاهده بعد عقود من الزمن، وقد يستبعد بعضها لمبالغته في الأحلام، لكن بنظرة واقعية وجدنا أن جميع هذه الأحلام، وما يتخيله الأطفال أقرب إلى الواقع. فدبي أضحت أيقونة الجمال ومدينة الأحلام التي يسعى الكثيرون إلى زيارتها، بل الإقامة فيها، نظراً إلى التطور الكبير الذي تعيشه يوماً بعد يوم، ولم يعد لكلمة "مستحيل" مكان على أرضها.