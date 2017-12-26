"فزاع" و"الوالدة حبيبة".. دعوات من القلب

المصدر:
  • البيان TV
التاريخ:
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"أمي متى الغدا عندك" قلت له: "متى ما تبغي حيّاك الله"؛ هكذا تقول بكل بساطة وعفوية الوالدة حبيبة بنت ثالث، عن دعوتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، وتلبية سموه بكل تواضع لهذه الدعوة. وبقلب الأم الحنون تدعو له بأن يحفظه الله وييسر له أمره.

تقول الوالدة "أم محمد" مستشارة ثقافية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "من عادات شيوخنا أن يكونوا معنا، وهذا ليس غريباً عليهم".

في هذا المقطع تسرد "أم محمد" الحكاية من البداية من داخل منزلها.

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http://www.albayan.ae/digital/exclusive/2017-12-24-1.3140916

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