دبي.. مدينة الطاقة التي لا تنضب

شهدت القمة العالمية للحكومات تسليط الضوء على مشاريع دولة الإمارات في الطاقة النظيفة. ومنها مشاريع سباقة من نوعها في دبي. فقد أطلقت دبي أكبر مشروع عالمي لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة نظيفة، ويهدف المشروع إلى أن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء.

ومن أهم المحاور الاستراتيجية التي سيحققها هذا المشروع هي: المحافظة على البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحويل النفايات عن مسار الطمر، وإعادة استثمار الأراضي، وتحقيق استراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة.

شاهد على "البيان TV" المشروع التاريخي بالأرقام.