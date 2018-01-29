المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في ضيافة « البيان»

زار وفد من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مقر «البيان» صباح أمس، وذلك لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي ونشر الأخبار.

وكان في استقبال الوفد الزائر منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، ومديرو التحرير ورؤساء الأقسام في الصحيفة.

وضم الوفد الزائر طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وحصة الحمادي مديرة إدارة الاتصال الحكومي، وأسماء الجويعد مديرة نادي الشارقة للصحافة، وأماني النقبي رئيس قسم العلاقات الإعلامية في إدارة المحتوى الإعلامي، وحسين الملا تنفيذي علاقات إعلامية في إدارة المحتوى الإعلامي.

مستجدات وتطورات

وجرى خلال الزيارة مناقشة أبرز المستجدات والتطورات وآليات نشر الأخبار والتعاون بين الطرفين، والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق لإبراز الفعاليات والأنشطة التي تنظم في إمارة الشارقة، بما يعكس حجم الجهود الذي تبذل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

واطلع الوفد على سير العمل اليومي في مختلف أقسام الصحيفة ودورة العمل اليومية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في تلقي ونشر الأخبار والتعامل معها، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل من منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول حول آلية العمل في نشر الأخبار، وكيفية التعامل معها لإبرازها بدقة وبصورة واضحة للقارئ.

وقال طارق سعيد علاي: إن الزيارة تأتي ضمن مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتعزيز العلاقات مع كافة وسائل الإعلام المحلية العاملة في الدولة، والتي تعد صحيفة البيان واحدة من أبرزها، مشيداً بدورها وجهودها المتميزة على مستوى الدولة، وحرصها على ترك بصمة في المجتمع الإماراتي بما تقدمه من محتوى إعلامي.

وأكد أن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حريص على التعرف على إدارات وأقسام الصحيفة، والأنظمة التي تتبعها في دورة العمل التي تظهر مواد الصحيفة بشكل متميز واحترافي، لزيادة أوجه التعاون بين الطرفين وتسهيل المهمة على الصحفيين للوصول إلى المعلومات المطلوبة، مشيداً بمستوى التعاون مع «البيان».

عمل مشترك

وعبرت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول عن سعادتها بزيارة وفد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحرصهم على تعزيز العمل المشترك بما يخدم كلا الطرفين، ونقل الصورة بشفافية وبسرعة للقارئ، لافتة إلى أن هذه الزيارات مهمة جداً لتبادل الخبرات والتعارف بين المؤسسات الإعلامية ولتوثيق العلاقات بين العاملين فيها.

وأوضحت أن «البيان» والعاملين فيها حريصون على التعرف على الخطط والبرامج والاستراتيجيات وتوجهات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدور الذي يقومون به لإبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها إمارة الشارقة في مختلف المجالات، مؤكدة مضي الصحيفة في تعزيز التعاون فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مختلف الجوانب، وبما يحقق نجاح المكتب وأداءه للمهام المناط بها.

وأشارت إلى أن «البيان» حريصة على التعاون مع كافة المكاتب الإعلامية لإمارات الدولة، وتقديم كل الجهود وأشكال التعاون، بما يساهم في إبراز الصورة المشرقة للدولة والجهود التي تقوم بها على الصعيدين المحلي والخارجي.