120 عارضاً في كرنفال التسويق والترفيه

سوق في الهواء الطلق يعرض إبداعات أكثر من 120 عارضاً من مختلف دول العالم، منها 15 شركة إماراتية، يجتمعون في دبي تحت مظلة السوق الموسمي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.
شاهد على "البيان TV" مجموعة من المنتجات العصرية واليدوية صيغت برؤى فنية وإبداعية.
سوق في الهواء الطلق يعرض إبداعات أكثر من 120 عارضاً من مختلف دول العالم، منها 15 شركة إماراتية، يجتمعون في دبي تحت مظلة السوق الموسمي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.
شاهد على "البيان TV" مجموعة من المنتجات العصرية واليدوية صيغت برؤى فنية وإبداعية.
سوق في الهواء الطلق يعرض إبداعات أكثر من 120 عارضاً من مختلف دول العالم، منها 15 شركة إماراتية،
السجاد نافذة للتاريخ والروايات القديمة التي تتناقلها الأجيال على مر السنين، إذ تتجلى بين خيوطها الحريرية ورسوماتها المتقنة دلالات ثقافية لحياة الشعوب، فالسجاد اليدوي لم يعد مجرد بساط عادي يفترش الأرضيات، بل بات يشكل عنصراً فنياً يروي قصص البشر.
أفكار إماراتية مبتكرة استطاعت أن تخوض مجال ريادة الأعمال وتتفوق بجدارة في سوق العمل، ليس هذا فحسب، بل تتوج بأرفع جائزة لدعم مشاريع الشباب.
يشيد الدكتور عبدالرحمن مخلوف، الذي شغل منصب مدير تخطيط المدن في أبوظبي في العام 1968، بحس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأصيل، وتمسكه بهويته العربية، وحرصه على ذلك من خلال نهضة أبوظبي الكبيرة، وكان دقيقاً حتى في اختيار أسماء الشوارع.
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المجاراة الشعرية نوع من الأنواع الأدبية التي تفردت به العرب في أشعارها، ويسجل التاريخ الكثير من المساجلات الأدبية التي كانت تقام الشعراء بين الحين والآخر، لكن في هذه المجاراة الأدبية التي تشاهدونها في الفيديو لها طابع خاص كون الشاعرين أب وابن؛ وقائدين في الوقت ذاته
خالد الأنصاري كابتن طيار إماراتي حاز أخيراً على جائزة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" والسبب؟ سفينة سياحية طائرة.
يتطرق الدكتور عبدالرحمن مخلوف، الذي شغل منصب مدير تخطيط المدن في أبوظبي في العام 1968، في كتابه "رحلة العمر مع العمران.. نصف قرن مع تخطيط المدن"، إلى فضل الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وأثره البالغ ورؤيته الثاقبة حول بناء دولة الإمارات العربية المتحدة