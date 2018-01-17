120 عارضاً في كرنفال التسويق والترفيه

سوق في الهواء الطلق يعرض إبداعات أكثر من 120 عارضاً من مختلف دول العالم، منها 15 شركة إماراتية، يجتمعون في دبي تحت مظلة السوق الموسمي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

شاهد على "البيان TV" مجموعة من المنتجات العصرية واليدوية صيغت برؤى فنية وإبداعية.