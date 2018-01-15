المجاراة الشعرية بين محمد بن راشد وحمدان بن محمد.. الإبداع في أبهى صوره

المصدر:
  • دبي – خالد المحمدي
التاريخ:
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المجاراة الشعرية نوع من الأنواع الأدبية التي تفردت به العرب في أشعارها، ويسجل التاريخ الكثير من المساجلات الأدبية التي كانت تقام الشعراء بين الحين والآخر، لكن في هذه المجاراة الأدبية التي تشاهدونها في الفيديو لها طابع خاص كون الشاعرين أب وابن؛ وقائدين في الوقت ذاته: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد التي جرت بينهما عدد من المجاراة كان آخرها قصيدتي "الطرشه خليّه" و"تامر عليّه".

شاهدوا على "البيان TV" هذا الفيديو الذي يجسد أبرز الجماليات الأدبية التي جمعت بين الشاعرين العملاقين في قراءة للدكتور عارف الشيخ.

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