لا تدفع الضريبة.. إذا لم ترَ 4 أشياء

بدأت الإمارات في 1 يناير 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% على سعر السلع والخدمات. في المرة القادمة التي تقوم فيها بعملية الشراء تأكد من وجود 4 أشياء على الفاتورة، وإذا لم ترها فلا تدفع الضريبة.
اعرف حقوقك وشاهدها على "البيان TV".
بدأت الإمارات في 1 يناير 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% على سعر السلع والخدمات. في المرة القادمة التي تقوم فيها بعملية الشراء تأكد من وجود 4 أشياء على الفاتورة، وإذا لم ترها فلا تدفع الضريبة.
اعرف حقوقك وشاهدها على "البيان TV".
مع تطبيق الإمارات لضريبة القيمة المضافة بداية العام الجديد 2018، كثرت أسئلة الجمهور التي تحتاج إلى إجابات شافية حول الضريبة وقيمتها وفوائدها.
بدأت الإمارات في 1 يناير 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% على سعر السلع والخدمات. في المرة القادمة التي تقوم فيها بعملية الشراء تأكد من وجود 4 أشياء على الفاتورة، وإذا لم ترها فلا تدفع الضريبة. اعرف حقوقك وشاهدها على "البيان TV".
رياضيون من مختلف الجنسيات، اجتمعوا في دبي لتكريمهم بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورتها التاسعة، واستلام درع الجائزة، الأكبر من نوعها في العالم من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها
تحتل فئة «أصحاب الهمم» مكانة مهمة في المجتمع الإماراتي، ويتم رعايتها ودعمها بكافة السبل، بناءً على توجيهات قيادية واستراتيجيات راسخة ومبادرات اجتماعية واقتصادية لا تنقطع.
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لا يمكن التنبؤ بالمحطات التي تشهد ازدحاماً مفاجئاً في مدينة لا تهدأ كدبي، لذا يوفر مركز التحكم
بعد أيام قليلة من افتتاحه، تحول «برواز دبي» إلى أحد أهم المعالم التي يقصدها الراغبون بتجربة ترفيهية تفاعلية. متحف، أفلام، لوحات إلكترونية، مشاهد خلابة من ارتفاعات عالية تصل إلى 150 متراً.. هذه فقط ملامح بسيطة من الكثير الذي ينتظرك لدى زيارتك لهذا الصرح العمراني الذي يبرز أصالة ماضي دبي بعيون المستقبل.
لطالما سبقت دبي التوقعات، حتى بات المستحيل فيها واقعاً معاشاً، والخيال ليس عصياً على التحقق. الكبار يعرفون ذلك تماماً، ولكن أيضاً الأطفال الذين تربوا أو زاروا المدينة، يعرفون أيضاً إمكاناتها ويعبرون عن هذه المعرفة بتخيلات عن شكل الحياة في المستقبل واثقين أنه سيتحقق.
تزيّن الجناح السعودي في القرية العالمية بالحرف اليدوية والفنون التراثية التي يصنعها الشباب؛ فهذا صانع صناديق تراثية تعلّمَ فنون صنعته من والدته، وهذا بائع لأجود أنواع العطور والصندل، وذاك بائع تمور تشتهر المملكة بزراعتها وإنتاجها، وآخرون لا يزالون يتشبثون بأصالة ماضيهم العريق.