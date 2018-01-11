لا تدفع الضريبة.. إذا لم ترَ 4 أشياء

المصدر:
  • دبي – أحمد قوجة
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بدأت الإمارات في 1 يناير 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% على سعر السلع والخدمات. في المرة القادمة التي تقوم فيها بعملية الشراء تأكد من وجود 4 أشياء على الفاتورة، وإذا لم ترها فلا تدفع الضريبة.

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