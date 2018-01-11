لا تدفع الضريبة.. إذا لم ترَ 4 أشياء

بعد أيام قليلة من افتتاحه، تحول «برواز دبي» إلى أحد أهم المعالم التي يقصدها الراغبون بتجربة ترفيهية تفاعلية. متحف، أفلام، لوحات إلكترونية، مشاهد خلابة من ارتفاعات عالية تصل إلى 150 متراً.. هذه فقط ملامح بسيطة من الكثير الذي ينتظرك لدى زيارتك لهذا الصرح العمراني الذي يبرز أصالة ماضي دبي بعيون المستقبل.