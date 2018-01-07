دبي 2050.. كيف يتخيلها الأطفال؟

لطالما سبقت دبي التوقعات، حتى بات المستحيل فيها واقعاً معاشاً، والخيال ليس عصياً على التحقق. الكبار يعرفون ذلك تماماً، ولكن أيضاً الأطفال الذين تربوا أو زاروا المدينة، يعرفون أيضاً إمكاناتها ويعبرون عن هذه المعرفة بتخيلات عن شكل الحياة في المستقبل واثقين أنه سيتحقق.

"مركبات فضائية تنقل الطلاب إلى مدارسهم، ورحلات إلى كوكب المريخ، وروبوتات تحل مكان الإنسان، وإمارة مكيفة بالكامل في فصل الصيف"؛ هكذا هي دبي في 2050، كما يتخيلها الأطفال!

إذا كانت دبي هكذا في عيون الأطفال؛ فكيف تراها أنت في 2050؛ شاهد الفيديو وشاركنا برأيك.