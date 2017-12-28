"البيان" تهنئكم بالعام الجديد وتتمنى لكم سنة سعيدة حافلة بالإنجازات

افتتح مهرجان حتا للعسل في دورته الثانية وسط إقبال كبير من الجمهور، وبمشاركة 50 عارضاً من داخل الدولة وخارجها. وقد حضر الافتتاح، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وحسين لوتاه، مدير عام البلدية، وأكيما أوميزاوا، القنصل الياباني في دبي، وعدد من الشخصيات المهمة.