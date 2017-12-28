"البيان" تهنئكم بالعام الجديد وتتمنى لكم سنة سعيدة حافلة بالإنجازات

المصدر:
  • البيان TV
التاريخ:
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على مدار عام كامل كانت "البيان" دوماً مع القارئ، ومرآةً للوطن ونبضاً لإنجازاته. ونحن إذ نودع عام 2017، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سعيدة وحافلة بالإنجازات. وكل عام وأنتم بخير.

فيديوغرافيك: محمد صالح

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