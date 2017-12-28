"البيان" تهنئكم بالعام الجديد وتتمنى لكم سنة سعيدة حافلة بالإنجازات

على مدار عام كامل كانت "البيان" دوماً مع القارئ، ومرآةً للوطن ونبضاً لإنجازاته. ونحن إذ نودع عام 2017، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سعيدة وحافلة بالإنجازات. وكل عام وأنتم بخير.
فيديوغرافيك: محمد صالح
على مدار عام كامل كانت "البيان" دوماً مع القارئ، ومرآةً للوطن ونبضاً لإنجازاته. ونحن إذ نودع عام 2017، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سعيدة وحافلة بالإنجازات. وكل عام وأنتم بخير.
فيديوغرافيك: محمد صالح
حققت صناعة السينما في دبي قفزات نوعية خلال السنوات الماضية. وتعتبر المدينة عبر المناطق الحرة الخاصة بالاعلام والاستوديوهات والأفلام مقصدا رئيسيا لصناع الأفلام العرب. كما ساهم "مهرجان دبي السينمائي الدولي" بدعم السينمائيين الاماراتيين والعرب على حد سواء.
افتتح مهرجان حتا للعسل في دورته الثانية وسط إقبال كبير من الجمهور، وبمشاركة 50 عارضاً من داخل الدولة وخارجها. وقد حضر الافتتاح، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وحسين لوتاه، مدير عام البلدية، وأكيما أوميزاوا، القنصل الياباني في دبي، وعدد من الشخصيات المهمة.
على مدار عام كامل كانت "البيان" دوماً مع القارئ، ومرآةً للوطن ونبضاً لإنجازاته. ونحن إذ نودع عام 2017، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سعيدة وحافلة بالإنجازات. وكل عام وأنتم بخير.
كل أجهزة إمارة دبي على أهبة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة لضمان إسعاد جميع الراغبين في حضور الفعالية وضمان وصولهم وخروجهم من وإلى أماكن الاحتفالات بسهولة ويسر. حيث وضعت كافة الأجهزة جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض.
حينما تذهب لزيارة القرية العالمية، لن تستطيع أن تغادرها قبل التجول في شارع الأكشاك الذي يحتوي على مطاعم صغيرة تحمل بصمة دول مختلفة.
"أمي متى الغدا عندك" قلت له: "متى ما تبغي حيّاك الله"؛ هكذا تقول بكل بساطة وعفوية الوالدة حبيبة بنت ثالث، عن دعوتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، وتلبية سموه بكل تواضع لهذه الدعوة. وبقلب الأم الحنون تدعو له بأن يحفظه الله وييسر له أمره.
للسنة التاسعة على التوالي يقام جناح «الصّنعة» في القرية العالمية بدبي، بتنظيم من وزارة تنمية المجتمع. ويهدف هذا النشاط إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة.
امتهن سكان دولة الإمارات الزارعة منذ أزمنة ضاربة في القدم. وإلى عهد قريب، كان منسوب الأمطار الساقط على رقعة الدولة أكبر من اليوم. ويتذكر سكان من قرية تقع على ارتفاع حوالي 300 متراً عن سطح البحر، في أعالي جبال الفجيرة، النشاط الزراعي لأهلهم، والذي لا يزال يمارس إلى اليوم.