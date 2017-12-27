شارع الأكشاك في القرية العالمية.. أطعمة لذيذة وتسويق مبتكر

حينما تذهب لزيارة القرية العالمية، لن تستطيع أن تغادرها قبل التجول في شارع الأكشاك الذي يحتوي على مطاعم صغيرة تحمل بصمة دول مختلفة.

ويتفنن العارضون فيها بابتكار أساليب تسويقية تجذب الناس؛ فعلى الناصية تجد كشك يبيع الأيس الكريم التركي، وعلى بعد خطوات تشم رائحة اللقيمات الإماراتية الشهية، وبعدها أكواز الذرة المشوية بالطريقة المصرية. كذلك الأكلات المكسيكية واللبنانية.

بعض هذه الأكشاك تحمل أسماء مميزة، وأخرى غريبة ستقف أمامها طويلاً للتأمل والاستكشاف، شاهدها واكتشفها على "البيان TV".

تصوير: مصطفى عذاب – مونتاج: أميرة القايدي