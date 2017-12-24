فزاع على مائدة "الوالدة الحبيبة".. التواضع سمة القادة الكبار

المصدر:
  • دبي – عبادة إبراهيم
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لبى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، دعوة لتناول طعام الغداء، وجهتها له الوالدة حبيبة بنت ثالث. ورغم حجم المسؤولية التي يتصدى لها سموه على صعيد إمارة دبي، إلا أن "أم محمد"، التي تعمل مستشارة ثقافية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كانت متيقنة كما تقول أن "شيوخنا هم الأكثر إيجابية تجاه المبادرات الوطنية".

وتؤكد أن زيارة سمو ولي عهد دبي كانت بمثابة خطوة وطنية راسخة تعكس إيجابية أبناء الإمارات تجاه الوطن والتنمية والبناء.

شاهد المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو من البيان TV.

تصوير: مصطفى عذاب – مونتاج: أحمد السقا

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