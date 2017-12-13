"سفاري دبي" غابات العالم في دبي

المصدر:
  • دبي – رفيف الخليل
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هل ترغب في معرفة طبيعة الحياة البرية، هل تتوق إلى مشاهدة الحيوانات الأليفة والمفترسة، هل تود التعرف إلى الحيوانات المهددة بالانقراض؟ لا تذهب بعيداً؛ فدبي جمعت لك حيوانات العالم كلها في مكان واحد.

حديقة "سفاري دبي" التي تعد معلماً ترفيهياً وتعليمياً بارزاً، تسهم في تعزيز تجربة التواصل مع الطبيعية، وتسهم في إثراء معرفة الصغار بعالم الحيوانات بطرق ترفيهية تجعلهم أكثر وعياً ضمن بيئة تعليمية آمنة.

من قلب الحديقة، شاهد على "البيان TV" معالم الحديقة والحيوانات المدهشة فيها قبيل الافتتاح الرسمي للجمهور.

تصوير: مصطفى عذاب – مونتاج: محمد خليفة

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