صناع الكوميديا على السوشيال ميديا مضمون ثري بروح الفكاهة

أصبحت السوشيال ميديا نافذة مفتوحة لصناع الكوميديا الهادفة وهي التي تحمل رسائل مجتمعية بقالب فكاهي. "البيان TV" التقى عدداً من نجوم الكوميديا على الإنترنت على هامش معرض VIDXB الذي يقام في دبي، ليكشف السر وراء تألقهم في العالم الافتراضي.
أصبحت السوشيال ميديا نافذة مفتوحة لصناع الكوميديا الهادفة وهي التي تحمل رسائل مجتمعية بقالب فكاهي. "البيان TV" التقى عدداً من نجوم الكوميديا على الإنترنت على هامش معرض VIDXB الذي يقام في دبي، ليكشف السر وراء تألقهم في العالم الافتراضي.
أصبحت السوشيال ميديا نافذة مفتوحة لصناع الكوميديا الهادفة وهي التي تحمل رسائل مجتمعية بقالب فكاهي.
تعد دبي محركاً أساسياً للإبداع في المنطقة والعالم ومنصة حاضنة للمبدعين بما توفره لهم من أجواء
انطلق مهرجان دبي السينمائي في دورته الرابعة عشرة، تحت شعار "السينما تأتيك" الذي يعكس احتفاء دبي
الطائرة B250 الهجومية الجديدة، متميزة بقدرات خارقة لتأدية مهام متعددة، إذ تعتبر أول مقاتلة عسكرية يتم تطويرها بالكامل في دولة الإمارات، وتلبي متطلبات القتال العصرية من حيث الأداء والخصائص لتحجز مكاناً متميزاً ومنافساً قوياً في المنطقة.
في منطقة الشندغة التاريخية، ثمة متحف يعود بك إلى قرون خلت يحوي مقتنيات فريدة ونادرة لحقب تاريخية مختلفة العصور والأديان والحضارات؛ إنه متحف «معبر الحضارات» الذي أسسه أحمد المنصوري، الذي جمع مجموعات أثرية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
يستهدف مركز التدريب والإنتاج الإعلامي، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الموهوبين من أصحاب الهمم لتدريبهم وتشغيلهم في كافة المجالات الإعلامية، ويهدف إلى إيجاد مزيد من الفرص لهم لممارسة حقهم في المهن والوظائف التي يجدون أنفسهم فيها.
"على الرغم من أني سجين، إلا أن الحياة لم تنتهِ بعد، فلا يزال فيها ما يجعلني أعزف بريشتي أجمل اللوحات التي أستوحي جمالها من مفردات البيئة الإماراتية العالقة في ذاكرتي"
هن طالبات إماراتيات يملؤهن الطموح في أن يكن لبنة في مسيرة التنمية التي تنطلق بسواعد أبناء الإمارات، حيث يحرصن على الاستفادة من كل ما توفره الدولة في سبيل تمكينهن نحو مستقبلهن.