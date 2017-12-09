صناع الكوميديا على السوشيال ميديا مضمون ثري بروح الفكاهة

المصدر:
  • دبي - رفيف الخليل . تصوير عبدالحنان. مونتاج: أميرة القايدي
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أصبحت السوشيال ميديا نافذة مفتوحة لصناع الكوميديا الهادفة وهي التي تحمل رسائل مجتمعية بقالب فكاهي. "البيان TV" التقى عدداً من نجوم الكوميديا على الإنترنت على هامش معرض VIDXB  الذي يقام في دبي، ليكشف السر وراء تألقهم في العالم الافتراضي.

 

 

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