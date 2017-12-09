VIDXB.. دبي ملتقى مبدعي المحتوى الرقمي في العالم

تعد دبي محركاً أساسياً للإبداع في المنطقة والعالم ومنصة حاضنة للمبدعين بما توفره لهم من أجواء الحوار والنقاش، حيث تستضيف VIDXB، التجمع الأول من نوعه الذي يركز بصفة خاصة على المحتوى الرقمي، لاسيما على صعيد صناعة الفيديو الرقمي على الإنترنت. شاهد نجومك المفضلين على الإنترنت على "البيان TV".