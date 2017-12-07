مهرجان دبي السينمائي.. "السينما تأتيك" بسحر الفن السابع

المصدر:
  • دبي - عبادة إبراهيم
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انطلق مهرجان دبي السينمائي في دورته الرابعة عشرة، تحت شعار "السينما تأتيك" الذي يعكس احتفاء دبي بالسينما العالمية والعربية والخليجية.

شاهد على "البيان TV" دلالات شعار المهرجان بعيون نجوم الفن السابع

تصوير: مصطفى عذاب – مونتاج: محمد خليفة

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