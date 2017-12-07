مهرجان دبي السينمائي.. "السينما تأتيك" بسحر الفن السابع

"على الرغم من أني سجين، إلا أن الحياة لم تنتهِ بعد، فلا يزال فيها ما يجعلني أعزف بريشتي أجمل اللوحات التي أستوحي جمالها من مفردات البيئة الإماراتية العالقة في ذاكرتي"