مهرجان دبي السينمائي.. "السينما تأتيك" بسحر الفن السابع

انطلق مهرجان دبي السينمائي في دورته الرابعة عشرة، تحت شعار "السينما تأتيك" الذي يعكس احتفاء دبي بالسينما العالمية والعربية والخليجية.
شاهد على "البيان TV" دلالات شعار المهرجان بعيون نجوم الفن السابع
تصوير: مصطفى عذاب – مونتاج: محمد خليفة
انطلق مهرجان دبي السينمائي في دورته الرابعة عشرة، تحت شعار "السينما تأتيك" الذي يعكس احتفاء دبي بالسينما العالمية والعربية والخليجية.
شاهد على "البيان TV" دلالات شعار المهرجان بعيون نجوم الفن السابع
تصوير: مصطفى عذاب – مونتاج: محمد خليفة
انطلق مهرجان دبي السينمائي في دورته الرابعة عشرة، تحت شعار "السينما تأتيك" الذي يعكس احتفاء دبي
الطائرة B250 الهجومية الجديدة، متميزة بقدرات خارقة لتأدية مهام متعددة، إذ تعتبر أول مقاتلة عسكرية يتم تطويرها بالكامل في دولة الإمارات، وتلبي متطلبات القتال العصرية من حيث الأداء والخصائص لتحجز مكاناً متميزاً ومنافساً قوياً في المنطقة.
في منطقة الشندغة التاريخية، ثمة متحف يعود بك إلى قرون خلت يحوي مقتنيات فريدة ونادرة لحقب تاريخية مختلفة العصور والأديان والحضارات؛ إنه متحف «معبر الحضارات» الذي أسسه أحمد المنصوري، الذي جمع مجموعات أثرية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
يستهدف مركز التدريب والإنتاج الإعلامي، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الموهوبين من أصحاب الهمم لتدريبهم وتشغيلهم في كافة المجالات الإعلامية، ويهدف إلى إيجاد مزيد من الفرص لهم لممارسة حقهم في المهن والوظائف التي يجدون أنفسهم فيها.
"على الرغم من أني سجين، إلا أن الحياة لم تنتهِ بعد، فلا يزال فيها ما يجعلني أعزف بريشتي أجمل اللوحات التي أستوحي جمالها من مفردات البيئة الإماراتية العالقة في ذاكرتي"
هن طالبات إماراتيات يملؤهن الطموح في أن يكن لبنة في مسيرة التنمية التي تنطلق بسواعد أبناء الإمارات، حيث يحرصن على الاستفادة من كل ما توفره الدولة في سبيل تمكينهن نحو مستقبلهن.
تتمتع بطولة "فزاع لليولة" بشعبية كبيرة وسط الشباب الإماراتي، وأضحت حدثاً محلياً وإقليمياً ينتظرها كل محبي التراث من جميع أنحاء الدولة، حيث تلعب دوراً كبيراً في إعداد جيل متمسك بتراثه ووطنه.
تتطلع الإمارات من خلال استضافة «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» في دورتها الأولى إلى تحقيق التميز والابتكار الاقتصادي لدى المرأة، والوصول إلى بيئة داعمة وممكنة لها لنمو المشاريع والشركات على مستوى عالمي.