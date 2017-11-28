صقور «سكاي دايف دبي».. تحليق في سماء التشويق

القفز بالمظلات من أجمل الفعاليات التي تجذب عشاق المغامرة والتشويق في دبي؛ وقد بات نادي "سكاي دبي" مقصداً للعديد من السياح لممارسة هذه الرياضة الممتعة، خصوصاً في فصل الشتاء.
"البيان TV" خاض تجربة الإثارة مع فريق صقور "سكاي دبي" وعاد بالتقرير التالي:
القفز بالمظلات من أجمل الفعاليات التي تجذب عشاق المغامرة والتشويق في دبي؛ وقد بات نادي "سكاي دبي" مقصداً للعديد من السياح لممارسة هذه الرياضة الممتعة، خصوصاً في فصل الشتاء.
"البيان TV" خاض تجربة الإثارة مع فريق صقور "سكاي دبي" وعاد بالتقرير التالي:
القفز بالمظلات من أجمل الفعاليات التي تجذب عشاق المغامرة والتشويق في دبي؛ وقد بات نادي "سكاي دبي" مقصداً للعديد من السياح لممارسة هذه الرياضة الممتعة، خصوصاً في فصل الشتاء.
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