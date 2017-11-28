صقور «سكاي دايف دبي».. تحليق في سماء التشويق

طموح الإمارات لغزو الفضاء ليس وليد اليوم، وإنما كان حُلماً عمره 50 عاماً، تحقق بالرؤية والعزيمة، حين أصدر الشيخ راشد بن سعيد، طيّب الله ثراه، طابعاً بريدياً احتفاءً بعلماء الفضاء، وبعد 50 عاماً أصبحت الإمارات من بين 9 دول لها برامج فضائية لاستكشاف المريخ، باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم.